Multas por usar el carril "Solo bus": cuándo se comenzará a sancionar y en qué horario se fiscalizará

IM lanzó prueba con cámaras en ómnibus para fiscalizar vehículos que anden por carriles solo bus

En diciembre la Intendencia de Montevideo (IM) comenzará a multar a los conductores que ocupen indebidamente la senda "Solo bus" en las avenidas de la capital.

El director de Movilidad de la IM, Germán Benítez, explicó en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12) que en noviembre se terminará de señalizar correctamente los lugares y en el último mes del año comenzará la fiscalización. "Lo primero es pintar el carril 'Solo bus', hay algunos lugares donde la señalización no es la mejor", reconoció.

La fiscalización se hará con cámaras que ya están instaladas en 58 ómnibus. En las últimas semanas se hizo una prueba piloto, contó Benítez, y el 90% de las infracciones eran por conductores que estacionaban o se detenían sobre esta senda. Esta infracción, a partir de diciembre será multada con 2 UR ($3.676 con la cotización actual).

¿Qué pasa con los vehículos en movimiento? Los autos y camionetas no podrán utilizar la senda de exclusividad de los buses por más de 100 metros, explicó el funcionario de la comuna capitalina, quien aseguró que no habrá multas por trayectos más cortos.

El jerarca explicó que, de todas formas, una vez que se "mitigue" la cantidad de estacionamientos, los "episodios de sobrepaso" por el carril de la derecha "van a ser minimizados".

La fiscalización será de 7:00 a 20:00 horas de lunes a viernes. Fuera de ese horario, tampoco habrá sanción.

Consultado si también había sanción para ómnibus que utilizaran la otra senda para movilizarse y, por ejemplo, adelantar ómnibus estacionados en paradas, el jerarca respondió: "El ómnibus esta habilitado circular por el carril del auto". Esto debido a que se "prioriza al transporte público".

El 10 de octubre, además, comenzó a fiscalizarse con cámaras fijas el estacionamiento prohibido en siete puntos de la ciudad. La multa también es de 2 UR.

Bv. España , entre Roque Graseras y rambla República del Perú (acera oeste).

Av. Italia , entre Presidente Berro y Avelino Miranda (acera norte).

Minas , entre Guayabos y Av. 18 de Julio (acera oeste).

Goes , entre Bv. Artigas y Duvimioso Terra (acera norte).

Av. José Belloni , entre Teniente Galeano y Av. Gral. Flores (acera oeste).

Av. Luis Alberto de Herrera , entre Gualeguay y el monumento a Luis Batlle Berres (acera oeste).

Colonia, entre Arenal Grande y Av. Daniel Fernández Crespo (acera norte).

Tanto en este caso como en el del "Solo bus", la información es recolectada por una cámara, pero la multa es validada por un inspector. "En las cámaras fijas se están validando cuatro de cada diez multas", aclaró Benítez.