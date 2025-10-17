Intendencia de Montevideo espera que el Casino Municipal pase al MEF a fines de este año y negocia por la situación de funcionarios

La Intendencia de Montevideo espera que a fin de este año el Casino Municipal pase al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), dijeron fuentes de la comuna a El Observador.

Actualmente, la intendencia está en negociaciones con el ministerio para determinar qué pasará con los funcionarios del casino, que son alrededor de 50. Las opciones son que sigan trabajando ahí, aunque ahora en la órbita del gobierno nacional, o que pasen a otras dependencias de la intendencia.

Durante la campaña, el ahora intendente Mario Bergara había dicho que planeaba pasar el casino al gobierno nacional. Si se concreta, la intendencia resolverá un asunto que le ha generado varios dolores de cabeza , porque el casino da déficit desde hace años y supone una actividad que, por política de la comuna, no es promocionada.

El 11 de julio, Bergara asumió como intendente de Montevideo y dio una rueda de prensa donde habló justamente de pasar el casino al Ministerio de Economía.

Dijo que si la intendencia fuera diseñada de cero "a nadie se le ocurriría plantear qué gestione un casino".

"Lo que hemos planteado, lo sabe el gobierno, lo saben los trabajadores, es que nosotros vamos a proponer una mesa de diálogo en el sentido de que el único casino municipal del país, el de la intendencia de Montevideo, pueda pasar a la égida donde están todos los demás casinos del país, que es la Dirección General de Casinos en el Ministerio de Economía", dijo entonces.

Bergara afirmó que en ese proceso se van a salvaguardar "todos los derechos de los trabajadores municipales del casino".

Unos días más tarde, le bajó el sueldo a la gerenta del casino, Lorena Infante, según consta en una resolución del 16 de julio.

Como hizo con otros tantos trabajadores, Bergara le extendió el contrato a Infante hasta fin de año, pero le cambió el rango de sueldo de SIR 21 a SIR 20.

Cada categoría SIR tiene un sueldo determinado dependiendo de cuántas horas trabaja la persona. En SIR 21 se gana $197.842 con seis horas diarias y $263.789 con ocho, mientras que en SIR 20 el sueldo es de $176.604 con seis horas y $235.472 trabajando ocho. Estos valores son nominales.

Trabajando seis horas, la gerenta pasó a ganar $21.238 menos, trabajando ocho horas pasó a ganar $28.317 menos.

El déficit de 2024

Durante la campaña, que derivó en su derrota con Bergara, el candidato de la Coalición Republicana, Martín Lema, pidió una y otra vez el cierre del casino municipal.

Pero sus críticas venían desde antes que se oficializara su candidatura. En julio de 2024, cuando era diputado, Lema presentó una exposición de motivos a la cámara baja donde señaló que en 2021, 2022 y 2023 el casino había dado déficit. Los balances negativos habían sido de $173 millones, $69 millones y $87 millones respectivamente.

"El estado de situación de Montevideo y la deficiencia de sus servicios no justifican la gestión de un Casino que solo desvía esfuerzos, recursos financieros y humanos", decía Lema y pedía que la intendencia cerrara el casino y redistribuyera sus recursos "en otras áreas verdaderamente prioritarias".

Por otro lado, en 2024, el déficit del casino fue de $83 millones, según informó el director de Desarrollo Económico, Camilo Benítez, en la Junta Departamental por la Rendición de Cuentas.

Consultado por la oposición durante una comparecencia en la Comisión de Presupuesto, dijo que en 2024 el casino "tuvo un ingreso de 183 millones, un egreso de 266 millones y un déficit de 83 millones".

Respecto a la reducción del déficit en comparación con el de 2023, Benítez dijo que se debió al no ingreso de personal en 2024.

Por otra parte, explicó que el casino "se encuentra en un proceso de esfuerzo continuo a fin de alcanzar mejores resultados económicos", pero que "presenta desventajas estructurales vinculadas a su competitividad, dada la política llevada adelante por la Intendencia, de no promoción del juego y de control de lavado de activos".