Dos niñas uruguayas murieron en incendio de una iglesia evangélica en Córdoba: eran parte de una delegación religiosa que viajó a Argentina

Dos niñas uruguayas , una de un año y otra de cinco, murieron sobre la tarde del sábado en un incendio que se desarrolló en una iglesia evangélica de la ciudad Córdoba , habían ido hasta Argentina con sus familias como parte de una delegación religiosa .

Las dos víctimas eran pertenecientes a distintas familias. El incendio afectó a un cuarto con cuchetas que estaba al lado de la propia iglesia, según informó en primera instancia el medio La Voz de Córdoba.

Otra niña de 10 fue quien alertó del incendio a los adultos , que hicieron lo posible por apagar las llamas. Varios de ellos intentaron combatir el fuego tirando baldes de agua hasta la llegada de los Bomberos.

Los cuerpos calcinados fueron retirados por forenses para realizar las autopsias, mientras que la Dirección de Bomberos quedó encargada de hacer la investigación de las posibles causas de inicio del fuego.

El contingente uruguayo estaba compuesto por 43 pasajeros y los dos choferes de los ómnibus que los llevaron hasta Argentina. Entre los pasajeros también habían otros niños y adolescentes que pertenecen a la iglesia Un nuevo amanecer con Jesús de Barros Blancos, departamento de Canelones.

Desde la Cancillería de la República contaron a El Observador que los demás uruguayos están siendo trasladados y las autoridades argentinas se van a comunicar con el cónsul uruguayo en Córdoba.