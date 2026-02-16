Una persona murió esta madrugada tras incendio de vivienda en Rivera

Foto: Inés Guimaraens

Una persona murió en la madrugada de este lunes tras un incendio registrado en una vivienda ubicada en Constitución 73 esquina Bernabé Rivera, en la ciudad de Rivera, informó la Dirección Nacional de Bomberos en un comunicado.

Según informó la Unidad Operativa del Destacamento Rivera, el llamado ingresó sobre la 01:46 horas, alertando por fuego en una casa. Al arribar al lugar, los efectivos constataron un incendio generalizado en una vivienda de aproximadamente 4 por 7 metros, construida en madera y con techo liviano.

Durante las tareas de extinción, los bomberos localizaron en el interior del inmueble a una persona sin vida. De inmediato se establecieron dos puntos de ataque con abastecimiento desde la centrífuga del vehículo de emergencia, lo que permitió contener la propagación del fuego y lograr su extinción total.

Como consecuencia del siniestro, la vivienda sufrió pérdidas totales. El caso quedó a disposición de las autoridades competentes para determinar las causas del incendio.