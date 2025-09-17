Interpol busca a un uruguayo de 27 años que desapareció en Córdoba hace una semana: no llegó a dormir a su hotel

Bryan Mathías Espínola, visto por última vez el pasado martes en Córdoba

Interpol busca en Argentina a un uruguayo de 27 años, llamado Bryan Mathías Espínola, que desapareció en medio de un viaje a Córdoba hace una semana.

Espínola, que trabaja en la construcción, viajó junto a su familia a Córdoba la semana pasada. El joven tenía una reserva en el Hotel Alvear de esa ciudad, pero no llegó a dormir allí: tras salir a las pocas horas de llegar el pasado martes, nunca volvió. Pasadas las horas la familia denunció su desaparición.

Ese mismo martes Bryan envió un mensaje por WhatsApp a un hermano y le comunicó que había sacado un pasaje para volver a Uruguay, y no volvió a contactarse.

Las autoridades comunicaron a la familia que no hay registros de un ingreso a Uruguay de Espínola, según informó Telenoche.

Algunos familiares del joven volvieron a Córdoba para continuar con su búsqueda. Su círculo cercano difundió varias fotos de su cara en grupos de esa ciudad argentina, y mostraron cómo estaba vestido la última vez que fue visto, saliendo del hotel: usaba un canguro negro con detalles amarillos y un pantalón oscuro. 548699958_2975453679321352_2865287582309253486_n