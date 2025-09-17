Dólar
Compra 38,80 Venta 41,20

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
muy nuboso
Jueves:
Mín  15°
Máx  20°

Siguenos en:

/ Nacional / RECESO

¿Cuántos días son las vacaciones de setiembre? Las fechas que marcó ANEP y la decisión de colegios privados

En los centros educativos privados, las vacaciones podrán extenderse según sus normativas internas

17 de septiembre 2025 - 10:14hs
La semana que viene son las vacaciones de setiembre

La semana que viene son las vacaciones de setiembre

Pixabay

De acuerdo con el calendario escolar de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las vacaciones de setiembre o primavera para los estudiantes en Uruguay serán la semana que viene.

Más específicamente, según el cronograma de la autoridad educativa del país, los centros públicos permanecerán cerrados los días 22, 23 y 24 de setiembre.

Días adicionales en los centros privados

Por otro lado, en los centros educativos privados, las vacaciones podrán extenderse hasta el 26 de setiembre. Esto dependerá de la decisión de cada institución privada, que tiene la posibilidad de adaptar el calendario según sus normativas internas. Así, los estudiantes de colegios privados podrán disfrutar de hasta cinco días de descanso, según lo decidan los directivos de cada centro.

Más noticias
llegan las vacaciones de setiembre o primavera en uruguay: mira las fechas para centros publicos y privados
EDUCACIÓN

Llegan las vacaciones de setiembre o primavera en Uruguay: mirá las fechas para centros públicos y privados

Astesiano mira un repuesto dañado de un camión en un desarmadero de Pando
CRÓNICA

Un día con Astesiano, a un año de salir de prisión: los US$ 160 mil que cobró por una serie "para Netflix" y "la piña" que le hubiese pegado a Lacalle Pou

Este período de descanso es el último receso antes de las evaluaciones finales y las actividades de cierre de curso.

Calendario del fin de clases 2025

Para los distintos niveles de educación, el calendario escolar se organiza de acuerdo con lo estipulado por el Consejo Directivo Central (Codicen) y las Direcciones Generales de Educación Secundaria y Técnico Profesional. Según los planes de estudio:

  • Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Planes 2023): las clases terminarán el 12 de diciembre, con los actos de fin de curso programados entre el 13 y el 16 de diciembre.

  • Educación Secundaria: las fechas de cierre de los cursos varían según el plan, con el 28 de noviembre como fecha de cierre para muchos cursos, mientras que otros finalizan el 5 de diciembre.

  • Educación Técnico Profesional: el cierre de los cursos está previsto para el 29 de noviembre.

Temas:

vacaciones vacaciones de setiembre ANEP Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Manuel Pérez Bravo, uno de los damnificados de República Ganadera que escribió un libro
HISTORIAS DE INVERSORES

Confió en su exalumno e invirtió en República Ganadera, perdió el dinero que tenía para su retiro y decidió escribir un libro

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne
INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA

Tres oficiales de la Armada muy comprometidos en el caso de desaparición de decenas de toneladas de carne

Julia Paternain
ATLETISMO

¿Qué premio económico ganó Julia Paternain por su medalla de bronce en el Mundial de atletismo?

Oportunidad en la Cámara de Senadores
OPORTUNIDAD

Llamado laboral de Cámara de Senadores pide liceo completo y paga hasta $ 128 mil: mirá cuándo y cómo anotarse

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos