¿Cuántos días son las vacaciones de setiembre? Las fechas que marcó ANEP y la decisión de colegios privados

De acuerdo con el calendario escolar de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), las vacaciones de setiembre o primavera para los estudiantes en Uruguay serán la semana que viene.

Más específicamente, según el cronograma de la autoridad educativa del país, los centros públicos permanecerán cerrados los días 22, 23 y 24 de setiembre.

Días adicionales en los centros privados Por otro lado, en los centros educativos privados, las vacaciones podrán extenderse hasta el 26 de setiembre. Esto dependerá de la decisión de cada institución privada, que tiene la posibilidad de adaptar el calendario según sus normativas internas. Así, los estudiantes de colegios privados podrán disfrutar de hasta cinco días de descanso, según lo decidan los directivos de cada centro.

Este período de descanso es el último receso antes de las evaluaciones finales y las actividades de cierre de curso.

Calendario del fin de clases 2025 Para los distintos niveles de educación, el calendario escolar se organiza de acuerdo con lo estipulado por el Consejo Directivo Central (Codicen) y las Direcciones Generales de Educación Secundaria y Técnico Profesional. Según los planes de estudio: Educación Inicial, Primaria y Secundaria (Planes 2023): las clases terminarán el 12 de diciembre , con los actos de fin de curso programados entre el 13 y el 16 de diciembre .

Educación Secundaria : las fechas de cierre de los cursos varían según el plan, con el 28 de noviembre como fecha de cierre para muchos cursos, mientras que otros finalizan el 5 de diciembre .

Educación Técnico Profesional: el cierre de los cursos está previsto para el 29 de noviembre.