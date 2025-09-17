¿A qué hora juega hoy River Plate vs Palmeiras por la Copa Libertadores y dónde verlo en vivo?

River Plate recibe este miércoles a Palmeiras por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental de Buenos Aires , y Marcelo Gallardo tiene en mente un potencial equipo luego de la última práctica que se llevó a cabo el martes por la tarde.

Luego de imponerse por 2-1 ante Estudiantes de La Plata el pasado sábado por el Torneo Clausura, River se entrenó el domingo por la mañana sin margen de descanso para preparar el encuentro ante Palmeiras .

Si bien mostró algunos mínimos destellos de mejoras en el rendimiento, el elenco de Marcelo Gallardo no llega en su mejor momento a esta llave pero sabe que definir la serie de visitante va a ser muy complicado, por lo que el encuentro de ida en condición de local es fundamental para definir el rumbo de la serie.

Enfrente tendrá a un Palmeiras con grandes nombres y figuras, teniendo en cuenta que tras el Mundial de Clubes vendió a Estevao y a Richard Ríos . No obstante, sigue manteniendo un enorme equipo que lo ubica como uno de los candidatos a ganar la Copa Libertadores.

El posible once titular de River Plate

En los últimos días, la principal duda de Marcelo Gallardo estaba en el esquema y el dibujo táctico para recibir a Palmeiras, barajando la opcion de una línea de cuatro defensores tradicional o una de 3/5 con los laterales bien altos. En base al parado en cancha se iban a definir los futbolistas titulares.

Luego de la práctica del martes por la tarde, Gallardo piensa un equipo con una línea de tres defensores, siendo Paulo Díaz, Lautaro Rivero y Juan Portillo los integrantes, con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por los costados y más adelantados.

El medio campo estaría integrado por los laterales adelantados mencionados anteriormente, junto a Kevin Castaño, Enzo Pérez y Nacho Fernández. En la delantera, Maxi Salas y Sebastián Driussi sería la dupla para enfrentar a Palmeiras.

Pasando en limpio, el posible equipo sería: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Juan Portillo, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Nacho Fernández, Enzo Pérez, Kevin Castaño; Maxi Salas y Sebastian Driussi.

¿A que hora juega River Plate ante Palmeiras y donde verlo en vivo?

El partido será este miércoles 17 de setiembre a las 21:30 horas y se podrá ver en vivo a través de ESPN y Disney+.