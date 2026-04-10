La selección argentina confirmó los dos amistosos en Estados Unidos que tendrá en la última fecha FIFA antes del Mundial; mirá los detalles

La selección Argentina confirmó sus próximos dos rivales y jugará dos amistosos contra Honduras e Islandia en la fecha FIFA del 1° al 9 junio en Estados Unidos , en la previa a defender el título en el Mundial de Norteamérica 2026 , informó este jueves la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La "Scaloneta", como se apoda el equipo dirigido por Lionel Scaloni , enfrentará el 6 de junio en Texas a la selección de Honduras y el 9 en Alabama al primer equipo de Islandia , detalló la asociación en X.

El equipo de Lionel Messi viene de golear 5 a 0 a Zambia en Buenos Aires luego de una magra actuación contra Mauritania que terminó con un triunfo albiceleste por 2 a 1.

Ambos encuentros se disputaron en marzo en el mítico estadio de Boca Juniors La Bombonera y, con la actuación del 'Diez' en el campo de juego, fueron los últimos partidos de la selección de local antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial 2026 .

#SelecciónMayor La #Scaloneta afrontará dos compromisos amistosos en la previa de la disputa de la Copa del Mundo 2026: Argentina - Honduras Sábado 6 de junio Estadio Kyle Field, Texas Argentina - Islandia Martes 9 de junio Jordan Hare Stadium,… pic.twitter.com/fas7fWmxBk

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Frente a la selección hondureña el país campeón del mundo en Qatar 2022 jugará en el estadio Kyle Field, en Texas, mientras que contra los europeos será en el Jordan Hare Stadium de Alabama.

Ni Honduras ni Islandia participarán del próximo campeonato mundial, que reparte sus sedes entre Estados Unidos, Canadá y México y que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Islandia empató en un amistoso 1 a 1 contra Haití, que clasificó al Mundial por primera vez en medio siglo. Honduras, que quedó detrás de la nación caribeña en la tabla de clasificaciones, viene de empatar 2 a 2 contra Perú. Ambos cotejos fueron celebrados el 31 de marzo, en la última fecha FIFA.

FUENTE: AFP