Los elogios de Flavio Perchman para los futbolistas: "Esto es jugar a lo Nacional"; y el guiño a la hinchada: "Una mención especial por el aliento"

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , habló al final del partido en el que el tricolor venció 1-0 a Coquimbo Unido y le permitió a los tricolores avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana, tras culminar terceros en el Grupo B de la Copa Libertadores .

“Fue un partido bastante controlado en el primer tiempo, que tuvo un golazo de Maxi (Gómez). No sufrimos el partido en el primer tiempo y creo que no fue para expulsión lo de Tomás (Viera). Fue fuerte, con vehemencia, pero no para expulsión”, dijo Perchman en conferencia de prensa.

“El equipo mostró una entereza importante. Jugó con mucha actitud. Esto es jugar a lo Nacional ”.

Así están las tablas de posiciones de la Copa Libertadores y el dolor de Nacional: empató en el segundo lugar con Tolima y quedó afuera de octavos por un gol

Nacional 1-0 Coquimbo Unido: los albos ganaron en el Parque por la Libertadores y se llevaron el premio consuelo de ir al repechaje de la Copa Sudamericana

“Una mención especial para la hinchada que alentó todo el partido”.

Además reflexionó sobre el momento del equipo: “No estamos en Copa Libertadores, pero estamos en Copa Sudamericana y nos permitirá en el segundo semestre arrancar en una copa internacional”.

Consultado sobre lo que había expresado la semana pasada, con dura crítica a los futbolistas, comentó: “La semana pasada dije que lo que ocurrió fue grave para el club, porque esto, lo que se vio hoy, es Nacional. Después podían empatar y te vas amargado, pero te vas de otra manera (por la actitud)”.

Ante la pregunta de si realizará cambios en el plantel para el segundo semestre, respondió: “Muchos cambios no, pero habrá cambios”.

Este martes Nacional jugó con cuatro juveniles en la formación titular (Tomás Viera, Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez y Juan García) y Perchman fue consultado acerca de si se trató de un mensaje de Jorge Bava para los referentes. Respondió: “Los técnicos ponen lo que es mejor para ganar. Esto no es ningún mensaje. Estábamos con dos juveniles consolidados, Tomás Viera y Dos Santos. Y ahora se suman García, con dos buenos partidos, y Rodrigo Martínez”.

Sobre Juan García aportó: “Es una alegría porque hacía tiempo estaba pidiendo cancha. Jorge (Bava) lo estaba preparando y aquí está”.