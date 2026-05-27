Los elogios de Flavio Perchman para los futbolistas: "Esto es jugar a lo Nacional"; y el guiño a la hinchada: "Una mención especial por el aliento"

El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, habló al final del partido en el que el tricolor venció 1-0 a Coquimbo Unido y le permitió a los tricolores avanzar a los playoffs de la Copa Sudamericana, tras culminar terceros en el Grupo B de la Copa Libertadores.
“Fue un partido bastante controlado en el primer tiempo, que tuvo un golazo de Maxi (Gómez). No sufrimos el partido en el primer tiempo y creo que no fue para expulsión lo de Tomás (Viera). Fue fuerte, con vehemencia, pero no para expulsión”, dijo Perchman en conferencia de prensa.
Luego comenzó a elogiar a jugadores e hinchas:
“El equipo mostró una entereza importante. Jugó con mucha actitud. Esto es jugar a lo Nacional”.
“Una mención especial para la hinchada que alentó todo el partido”.
Además reflexionó sobre el momento del equipo: “No estamos en Copa Libertadores, pero estamos en Copa Sudamericana y nos permitirá en el segundo semestre arrancar en una copa internacional”.
Consultado sobre lo que había expresado la semana pasada, con dura crítica a los futbolistas, comentó: “La semana pasada dije que lo que ocurrió fue grave para el club, porque esto, lo que se vio hoy, es Nacional. Después podían empatar y te vas amargado, pero te vas de otra manera (por la actitud)”.
Ante la pregunta de si realizará cambios en el plantel para el segundo semestre, respondió: “Muchos cambios no, pero habrá cambios”.
Este martes Nacional jugó con cuatro juveniles en la formación titular (Tomás Viera, Agustín Dos Santos, Rodrigo Martínez y Juan García) y Perchman fue consultado acerca de si se trató de un mensaje de Jorge Bava para los referentes. Respondió: “Los técnicos ponen lo que es mejor para ganar. Esto no es ningún mensaje. Estábamos con dos juveniles consolidados, Tomás Viera y Dos Santos. Y ahora se suman García, con dos buenos partidos, y Rodrigo Martínez”.
Sobre Juan García aportó: “Es una alegría porque hacía tiempo estaba pidiendo cancha. Jorge (Bava) lo estaba preparando y aquí está”.