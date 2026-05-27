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Tres lesionados más en Nacional y suenan las alarmas en la selección de Panamá a 16 días del Mundial 2026: Luis Mejía, Baltasar Barcia y Rodrigo Martínez a sanidad

El golero Luis Mejía, que este martes disputaba el último partido antes de viajar a Panamá para integrarse a la selección de su país para el Mundial 2026, no salió a jugar el segundo tiempo por una lesión muscular; Baltasar Barcia y Rodrigo Martínez se retiraron del Parque en camilla

27 de mayo de 2026 0:23 hs
El equipo de Nacional que comenzó jugando ante Coquimbo Unido el partido de la fecha 6 de la Copa Libertadores en el Gran Parque Central: parados, de izquierda a derecha, Verón Luppi, Coates, Mejía, Rogel, Juan García, Maxi Gómez; agachados, Rodrigo Martínez, Nicolás Rodríguez, Lodeiro, Dos Santos y Tomás Viera.

El equipo de Nacional que comenzó jugando ante Coquimbo Unido el partido de la fecha 6 de la Copa Libertadores en el Gran Parque Central: parados, de izquierda a derecha, Verón Luppi, Coates, Mejía, Rogel, Juan García, Maxi Gómez; agachados, Rodrigo Martínez, Nicolás Rodríguez, Lodeiro, Dos Santos y Tomás Viera.

FOTO: FEDERICO BRITOS / FOCOUY

Las lesiones fueron un gran problema para Nacional en este primer semestre de la temporada 2026, y este martes sumó a otros tres futbolistas a la sanidad: al golero Luis Mejía, Baltasar Barcia y Rodrigo Martínez.

En el caso de Mejía el problema desde este miércoles lo tendrá la selección de Panamá, debido a que convocó al golero para jugar el Mundial 2026, que comienza el 11 de junio.

Nacional debe liberar al golero este miércoles para que viaje a Panamá.

Mejía acusó una molestia muscular en el posterior de la pierna izquierda en los últimos minutos del primer tiempo y no salió a jugar el segundo tiempo.

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Para el segundo tiempo ingresó Ignacio Suárez, quien frente la ausencia de Mejía cuidará el arco tricolor en las dos últimas fechas del Torneo Intermedio, antes que el torneo local ingrese en receso por el Mundial: ante Deportivo Maldonado en el Domingo Burgueño Miguel el domingo 31 de mayo, y con Juventud de Las Piedras en el Gran Parque Central el sábado 6 de junio por la cuarta fecha.

Por su parte, Barcia, quien se retiró con molestias en el encuentro ante Universitario el miércoles pasado en el Gran Parque Central y no estuvo entre los convocados ante Albion en el triunfo del sábado, volvió para jugar ante Coquimbo Unido.

Ingresó para el inicio del segundo tiempo en lugar de Verón Luppi y al minuto, en su primera carrera hacia el área, sintió una molestia muscular.

Siguió en cancha 13 minutos más, hasta los 58, cuando definitivamente cayó fulminado e ingresó la sanidad para atenderlo.

Barcia se retiró en camilla y llorando, cubriéndose el rostro con la camiseta.

El tercero que abandonó el partido en Nacional fue Rodrígo Martínez, a quien también lo retiraron en camilla.

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