El dilema del arco de Nacional: la falta de un competidor para Mejía con el antecedente de Rochet, la confianza en Ignacio Suárez y el "no" a Muslera

El arco de Nacional vuelve a estar en la mira , luego del empate 1-1 entre el tricolor y Coquimbo Unido por la Copa Libertadores . Ignacio Suárez , titular ante la ausencia de Luis Mejía por lesión, dejó un rebote ante un disparo de Lucas Pratto que permitió el empate en la hora de los chilenos , y las dudas sobre su rendimiento volvieron.

La discusión sobre si la valla tricolor está bien defendida con Mejía y Suárez como únicas alternativas por fuera de los juveniles tiene años, desde la vuelta del arquero panameño a Nacional a principios de 2024.

En aquella ocasión el golero estuvo cerca de firmar en Peñarol, pero se decantó por volver al bolso, llegó con lo justo para el primer clásico amistoso de ese año y atajó dos penales en la tanda que ganó Nacional.

De ahí en más, las dos directivas tricolores que estuvieron a cargo prefirieron mantenerlo a él y a Suárez como las únicas alternativas para el arco.

El mensaje de Luis Mejía tras el empate de Nacional en Chile y el fallo de Ignacio Suárez en el final del partido; ¿para cuándo estará a la orden el panameño?

Coquimbo Unido 1-1 Nacional: se le escapó el partido en la hora al tricolor por un error de Ignacio Suárez por Copa Libertadores

Evitar un "conflicto", con el antecedente de la anterior salida de Mejía

20250920 Luis Mejía Nacional Liverpool Torneo Clausura 2025 Foto Dante Fernández Focouy (6) Luis Mejía Foto: Dante Fernández/Focouy

Los motivos para no contratar otro golero que compitiera la titularidad con Manotas fueron variando.

Originalmente fue la confianza en un Suárez que había comenzado a dar sus primeros pasos en Primera, algo que en las declaraciones la cúpula de Nacional siempre sostuvo, pero luego fue la necesidad de no generar un "conflicto" con Mejía, con el antecedente directo de su turbulenta salida en 2020 ante el crecimiento de Sergio Rochet.

Esta necesidad de evitar un conflicto fue la que llevó a Nacional a descartar la posibilidad del retorno de Fernando Muslera a principios de 2025, cuando asumió la directiva encabezada por Ricardo Vairo y Flavio Perchman.

"Tuvimos la chanche de traer a Muslera. Y es generar más un conflicto que una competencia. Y eso no lo queremos. Nuestro golero es Mejía y estamos conformes con Mejía. En otros puestos, el jugador termina jugando, pero en el arco ataja uno. Y estamos conformes", dijo en abril de ese año Perchman, en un espacio de hinchas tricolores de X.

Muslera terminó llegando a Estudiantes de La Plata, con el que ganó una liga argentina y tuvo un rendimiento que lo llevó a volver a la selección uruguaya tras casi cuatro años sin ser convocado.

fernando muslera inglaterra uruguay 20260327 Fernando Muslera en su vuelta a la selección uruguaya ante Inglaterra Foto: EFE

A esto se suma que Mejía no tuvo un buen cierre de 2025. Cedió rebotes que permitieron goles de Cerro Largo y Miramar Misiones en el Clausura, y en la primera final con Peñarol tuvo una mala respuesta al disparo lejano de Leonardo Fernández para el empate 2-2.

La anterior etapa de Mejía de Nacional a principios de 2021 no culminó en los mejores términos. Luego de esperar cuatro años para hacerse con la titularidad del arco tricolor de 2015 a 2019, el panameño se hizo con el puesto y fue clave en la obtención del campeonato de ese año.

Sin embargo, por lesiones y convocatorias a la selección de su país fue cediendo lugar a Sergio Rochet, que rindió y se quedó con la titularidad. En agosto el DT Jorge Giordano le informó que iba a ser suplente en un partido con Deportivo Maldonado y el golero dijo que no iba a ir al banco de suplentes.

Solo jugó un partido más hasta su salida: 72 minutos contra River Plate en la derrota 6-2 por los cuartos de la Copa Libertadores, por la temprana expulsión de Rochet.

_LCM0056.webp Sergio Rochet en Nacional Leonardo Carreño

El período de pases de 2026

Tras la obtención de la Liga AUF Uruguaya de 2025, Perchman dijo que Nacional evaluaba la posibilidad de traer a un golero si Suárez se iba del club, con una posible cesión para ganar protagonismo. "Tenemos mucha confianza en él. Si se queda no creo que venga un arquero", dijo en una entrevista con El Espectador Deportes.

Sin embargo, fue el propio Suárez el que pidió quedarse. "Le pedí por favor a Flavio si podía no hablar más porque yo quiero estar en Nacional y cumplir el año (de contrato) que me queda. Me dijo que él pensaba que yo quería salir a jugar. Yo quiero disfrutar el año que viene al máximo", afirmó también a El Espectador.

A fines de febrero el tercer arquero Federico Bonilla sufrió una rotura de ligamentos cruzados, y la directiva tricolor salió a buscar un arquero libre, ya que el período de pases había terminado solo días atrás.

El elegido fue el experimentado argentino Óscar Ustari, pero la negociación nunca llegó a buen puerto y el bolso siguió con Mejía y Suárez.

Una semana atrás, y luego de que Suárez volviera al arco tricolor con buenos rendimientos ante Cerro Largo y City Torque, Perchman remarcó su confianza en el joven arquero en declaraciones a Sport 890: "Tengo confianza absoluta en Nacho Suarez. Está a la altura. Nosotros habíamos evaluado trae un arquero porque se nos rompió el tercer arquero".

Los partidos de Ignacio Suárez ante las ausencias de Mejía

En marzo de 2024, a meses de volver a Nacional, Luis Mejía fue convocado por Panamá, algo que se repitió en varias oportunidades desde entonces.

El elegido para reemplazarlo dos partidos (empate 0-0 contra Progreso y victoria 1-0 ante Cerro Largo) fue Ignacio Suárez: en 2023 el joven tomó el rol de segundo golero por detrás de Salvador Ichazo y jugó seis partidos al final de ese año, uno por Copa AUF Uruguay y cinco por el Campeonato Uruguayo, con solo tres goles en contra y tres vallas invictas.

Antes de ese partido con Progreso, el mánager tricolor Sebastián Eguren dijo en una entrevista con Carve Deportiva que "con Nacho (Suárez) y Facundo (Machado)", tercer golero que hoy está en Racing, en Nacional se sentían "cubiertos".

Esta postura se mantuvo durante ese año. Entre la fecha 15 del Apertura y la cuarta del Intermedio Suárez volvió a hacerse cargo del arco porque Mejía se fue a la Copa América. Allí aparecieron las dudas sobre su rendimiento, con un error importante y dos flojas respuestas en la derrota 3-0 contra Cerro en el arranque del Intermedio, que le costó el puesto a Álvaro Recoba. Ya con Martín Lasarte, cerró sin errores graves sus otros tres partidos.

Con la vuelta de Mejía, el joven de entonces 22 años jugó otros cuatro partidos en el 2024, todos por Copa AUF Uruguay. En ese torneo Suárez atajó hasta las semifinales, pero en la final contra Defensor Sporting (que ganó por penales) el elegido fue Mejía.

En 2025, con la llegada de la actual directiva, se volvió a confiar en la dupla Mejía-Suárez. En marzo Mejía volvió a irse con Panamá para dos amistosos, y en el aeropuerto dijo a la prensa: "Nacho Suarez tiene la personalidad para afrontar los partidos que le toque jugar". El joven atajó en el empate 1-1 contra Plaza Colonia.

Nacional Plaza Colonia campeonato apertura 2025/ Ignacio Suárez. Ignacio Suárez en el partido ante Plaza Colonia por el Apertura 2025 Foto: Leonardo Carreño

En junio Mejía se fue a la Copa de Oro de la Concacaf y Nacho tuvo otros cinco partidos, todos por el Torneo Intermedio. Durante ese periodo tuvo una floja respuesta en un gol contra Racing (victoria 2-1), al tirarse tarde en un tiro libre de Mateo Cáceres, pero cerró un buen periodo e incluso desde Nacional remarcaron que confiaban en que pudiera atajar la final del Intermedio contra Peñarol.

"Nacho Suárez ha actuado muy bien. Nunca nos planteamos traer otro arquero. Me encantaría que ataje en la final del Intermedio", dijo en ese entonces Perchman al programa Tirando Paredes. Finalmente Mejía volvió a tiempo y atajó contra el carbonero, que ganó por penales.

Al igual que el año anterior, Suárez volvió a atajar solo cuatro partidos más, dos por Copa AUF Uruguay y dos por la Liga AUF Uruguaya. Tuvo un rendimiento destacado contra Danubio en un empate 0-0 por la fecha 11 del Clausura, partido en el que Nacional jugó todo un tiempo con un hombre de menos.

En 2026, luego de pedir para quedarse y que Nacional volviera a confiar en él, Suárez tuvo buenos rendimientos en la Copa de la Liga AUF de verano, con penales atajados en las distintas tandas que tuvo el tricolor, y cuando le tocó volver al arco por un partido oficial en marzo culminó dos partidos con buen nivel ante Cerro Largo y City Torque.

Sin embargo, contra Central Español el gol palermitano le pasó por abajo y contra Coquimbo, en su debut internacional, facilitó el empate y dejó dudas en varias salidas en centros que pudieron terminar en goles del conjunto chileno, lo que volvió a despertar críticas por la falta de otro golero de experiencia en el tricolor.

AMDEP3095. COQUIMBO (CHILE), 08/04/2026.- Cristián Zavala (i) de Coquimbo celebra un gol ante Ignacio Suárez Ferreira de Nacional este miércoles, en un partido de la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores entre Coquimbo Unido y Nacional en El lamento de Ignacio Suárez tras el gol de Coquimbo Foto: EFE

La lista de partidos oficiales de Ignacio Suárez en el arco tricolor

De acuerdo al sitio de estadística tricolor Atilio.uy, Suárez lleva un total de 32 partidos jugados en Nacional, 25 por la Liga AUF Uruguaya, seis por Copa AUF Uruguay y uno por Copa Libertadores. En esos encuentros Nacional registró 22 victorias, seis empates y solo tres derrotas.

Mantuvo su valla invicta en 14 partidos, casi el 44% de los encuentros, y recibió un total de 23 goles, lo que da un promedio de 0,7 tantos recibidos por encuentro.

Solo recibió más de un gol en cuatro oportunidades: la goleada 3-0 de Cerro en el Intermedio 2024 (que además fue su primera derrota), la victoria 3-2 contra Danubio por el Intermedio 2025, la derrota 2-1 con Plaza Colonia en la Copa AUF Uruguay de ese año, y la reciente victoria 3-2 ante Torque del Apertura 2026.

FECHA TORNEO RIVAL RESULTADO 29/10/2023 Copa AUF Uruguay 2023 Potencia 4-0 20/11/2023 Clausura 2023 Fénix 1-1 26/11/2023 Clausura 2023 Wanderers 3-1 30/11/2023 Clausura 2023 La Luz 1-0 04/12/2023 Clausura 2023 Defensor Sporting 1-0 07/12/2023 Clausura 2023 Montevideo City Torque 1-1 23/03/2024 Apertura 2024 Progreso 0-0 06/04/2024 Apertura 2024 Cerro Largo 1-0 04/06/2024 Apertura 2024 Boston River 3-1 09/06/2024 Intermedio 2024 Cerro 0-3 15/06/2024 Intermedio 2024 Liverpool 2-1 23/06/2024 Intermedio 2024 Cerro Largo 4-0 07/07/2024 Intermedio 2024 Rampla Juniors 1-1 25/09/2024 Copa AUF Uruguay 2024 Frontera Rivera Renegades 5-1 24/10/2024 Copa AUF Uruguay 2024 Durazno 4-0 29/10/2024 Copa AUF Uruguay 2024 Plaza Colonia 4-0 22/11/2024 Copa AUF Uruguay 2024 Montevideo City Torque 4-0 22/03/2025 Apertura 2025 Plaza Colonia 1-1 06/04/2025 Apertura 2025 Cerro Largo* 4-0 08/06/2025 Intermedio 2025 Boston River 2-1 14/06/2025 Intermedio 2025 Racing 2-1 18/06/2025 Intermedio 2025 Juventud de Las Piedras 4-1 21/06/2025 Intermedio 2025 Miramar Misiones 2-0 29/06/2025 Intermedio 2025 Danubio 3-2 26/08/2025 Copa AUF Uruguay 2025 Huracán del Paso de la Arena 2-1 07/09/2025 Clausura 2025 Racing 3-0 11/09/2025 Copa AUF Uruguay 2025 Plaza Colonia 1-2 12/10/2025 Clausura 2025 Danubio 0-0 24/03/2026 Apertura 2026 Cerro Largo 3-0 28/03/2026 Apertura 2026 Montevideo City Torque 3-2 03/04/2026 Apertura 2026 Central Español 0-1 08/04/2026 Copa Libertadores 2026 Coquimbo Unido 1-1

*Único partido que ingresó desde el banco, a los 77 minutos en lugar de Mejía