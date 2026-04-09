Más que obsesión, un desafío: Peñarol debuta en la Copa Libertadores con la mira puesta en superar el grupo y la búsqueda de dar un salto de calidad

Peñarol debuta este jueves en la Copa Libertadores 2026 enfrentando a Independiente Santa Fe en El Campín de Bogotá. El partido comenzará a la hora 23.00. Obsesionado desde hace 39 años con conseguir la sexta copa, este certamen representa en realidad para Diego Aguirre y la institución el desafío de seguir sosteniendo competitividad.

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La recuperó Peñarol en 2024 de la mano de la Fiera luego de un 2023 donde ni siquiera clasificó a la Libertadores y donde hizo un papelón en la Copa Sudamericana: 0 de 18 puntos.

El año pasado no pudo repetir el campañón de aquel año donde se llegó a semifinales . Pero se volvió a pasar el grupo, algo que entre 2012 y 2024 le había sido esquivo al cinco veces campeón de América.

Por eso, pasar el grupo es un objetivo de medición para un equipo uruguayo a este nivel.

La actualidad de Independiente Santa Fe, primer rival de Peñarol por Copa Libertadores: dirige Pablo Repetto, viene flojo en el Apertura pero tiene mucha experiencia en el plantel

Peñarol lleva nueve partidos sin poder ganar en su debut por Copa Libertadores y Diego Aguirre quiere quebrar esa y otras dos malas rachas

Un experimentado equipo dirigido por Pablo Repetto, un grande de Brasil como Corinthians y un debutante argentino, Platense, serán los rivales de Peñarol.

El primer examen tendrá la condicionante de la altura.

Pero el año pasado, Peñarol se sacó ese miedo de encima ganando después de 16 partidos perdidos al hilo en la Copa Libertadores, en distintas ciudades con altura.

Con Aguirre como DT se goleó 3-0 al modesto San Antonio Bulo Bulo, en Cochabamba.

Peñarol contra colombianos en Copa Libertadores

Otro factor que complejiza la visita de Peñarol de esta noche es que en Colombia no suele irle bien al aurinegro como visitante.

De 12 visitas solo ganó una vez Peñarol en Colombia por el máximo torneo continental.

Año Estadio Resultado 2016 Atanasio Girardot Atlético Nacional 0-2 2012 Atanasio Girardot Atlético Nacional 0-3 2009 Atanasio Girardot Independiente Medellín 0-4 2001 Pascual Guerrero América de Cali 1-2 1997 El Campín Millonarios 0-2 1997 El Campín Millonarios 2-1 1997 Pascual Guerrero Deportivo Cali 0-2 1995 Atanasio Girardot Atlético Nacional 1-3 1987 Pascual Guerrero América de Cali 0-2 1985 Pascual Guerrero América de Cali 0-4 1978 Romelio Martínez Junior 0-1 1978 Pascual Guerrero Deportivo Cali 0-1

El estilo del fútbol colombiano, con esa cadencia de pase tan característica, no le sienta nada bien a Peñarol, históricamente hablando.

A nivel futbolístico, Peñarol debe aprovechar que el listón de la competencia se eleva para intentar sacar su mejor versión.

Aguirre trabajó con un equipo formado con Sebastián Britos, Franco Escobar, Mauricio Lemos, Lucas Ferreira, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Roberto Fernández; Eduardo Darias, Leonardo Fernández, Luis Angulo; Matías Arezo.

Pero también se guarda dos ases en la manga. Un mediocampo más poblado con la presencia de Jesús Trindade (saldría Darias o Angulo) y la posibilidad de jugar con tres zagueros con Olivera de central y Gastón Togni como carrilero (saldría Darias o Angulo).

El equipo llega tras un irregular comienzo de Torneo Apertura y ahora comenzará a jugar apretado por el calendario, intentando darle caza al líder Racing.