Peñarol lleva nueve partidos sin poder ganar en su debut por Copa Libertadores y Diego Aguirre quiere quebrar esa y otras dos malas rachas

Peñarol se prepara en Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe, este jueves a la hora 23.00, en su debut por el grupo E de la Copa Libertadores 2026. Los aurinegros llevan 13 años sin poder ganar en su estreno por el máximo torneo continental.

La última vez que Peñarol ganó en su partido debut de Copa fue en 2013 cuando visitó a Deportes Iquique de Chile y le ganó 2-1 con goles de Fabián Estoyanoff y Juan Manuel Olivera , contra uno de Manuel Villalobos.

El entrenador era Jorge Da Silva y el equipo formó con Enrique Bologna, Alejandro González, Carlos Valdez, Darío Rodríguez, Aureliano Torres; Fabián Estoyanoff, Marcel Novick, Sebastián Cristóforo, Carlos Grossmuller; Juan Manuel Olivera y Marcelo Zalayeta.

El Toto Fernández, argentino de fugaz pasaje por Peñarol, anotó su primer gol internacional con Racing de Avellaneda donde también marcó Gastón Martirena

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Peñarol terminó tercero en el grupo detrás de Vélez Sarsfield y a un punto de Emelec quedando eliminado de octavos de final.

Tras ese fracaso internacional se sucedieron otras nueve participaciones (en tres Peñarol no llegó a clasificarse) donde el aurinegro nunca pudo ganar en el debut.

Registró dos empates y luego siete caídas consecutivas, marca que configura un récord negativo en su rica historia copera (cinco títulos).

Esa racha de nueve partidos sin ganar superó los siete cotejos sin victorias luego de ganarle a Nacional en el debut de 1998 2-1 en el Campus de Maldonado (goles de Pablo Bengoechea y Andrée "Varilla" González). En 1999 Peñarol no clasificó, en 2000 empató con Universidad Católica de Chile 1-1 en San Carlos de Apoquindo y luego cosechó cinco derrotas y otro empate, ante Gremio, en 2003, que fue la última vez en la cual debutó como locatario.

De 1998 hacia el pasado, Peñarol debutó contra equipos uruguayos con los que compartía series (salvo en 1965 y 1972 que se estrenó con triunfos ante equipos venezolanos).

Su peor racha ocurrió entre 1969, 1970 y 1971 donde empató dos veces con Nacional 1-1 y luego perdió 2-1, siempre contemplando los partidos debut.

En esta estadística solo se contemplan los partidos por fase de grupos y no los de rondas previas como las que jugó Peñarol en 2005 siendo eliminado por Liga de Quito, en 2009 contra Independiente de Medellín contra el que corrió igual suerte, y en 2011 donde superó a Caracas.

Todos los estrenos de Peñarol en Copa Libertadores en el siglo XXI

Año Estadio Rival Goles 2025 José Amalfitani Vélez Sarsfield 1-2 Leonardo Fernández 2024 Gigante de Arroyito Rosario Central 0-1 2022 Brigadier Estanislao López Colón 1-2 Pablo Ceppelini 2020 Arena da Baixada Athletico Paranaense 0-1 2019 Rodrigo Paz Delgado Liga de Quito 0-2 2018 Hernando Siles The Strongest 0-1 2017 Félix Capriles Jorge Wilstermann 2-6 Gastón Rodríguez 2 2016 Nacional de Lima Sporting Cristal 1-1 Luis Aguiar 2014 José Antonio Anzoátegui Deportivo Anzoátegui 1-1 Marcelo Zalayeta 2013 Tierra de Campeones Deportes Iquique 2-1 Fabián Estoyanoff y Juan Manuel Olivera 2012 Malvinas Argentinas Godoy Cruz 0-1 2011 Libertadores de América Independiente 0-3 2004 Azteca América 1-3 Sergio Leal 2003 Centenario Gremio 2-2 Antonio Pacheco y Gabriel Cedrés 2002 Atahualpa El Nacional 0-1 2001 Centenario América de Cali 1-2 Joe Bizera

Diego Aguirre quiere cortar su mala racha personal

Este será la quinta Copa Libertadores en la que Diego Aguirre estará al frente de Peñarol como entrenador.

Hasta el momento nunca ganó en su debut.

Año Rival 2004 América 1-3 2011 Independiente 0-3 2024 Rosario Central 0-1 2025 Vélez Sarsfield 1-2

El martes, antes de viajar a Bogotá, Aguirre declaró que el objetivo de Peñarol es pasar la fase de grupos: “Ahora vamos a ir por el próximo partido y después es como que tenés que ir viendo lo que pasa y te vas encontrando con eso. Nuestro claro objetivo es pasar la fase como primera cosa y después empieza otra historia. Nos tocó un grupo difícil y tenemos que sumar todos los puntos posibles”.

Cinco derrotas en la altura

Otro componente complejo que tendrá Peñarol este jueves en su estreno es que deberá jugar en los 2.600 metros de altura del estadio Nemesio Camcho, El Campín de Bogotá.

Cada vez que Peñarol debutó en Copa Libertadores en la altura, perdió.