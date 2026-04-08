Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Copa Libertadores / GRUPO E

Peñarol lleva nueve partidos sin poder ganar en su debut por Copa Libertadores y Diego Aguirre quiere quebrar esa y otras dos malas rachas

Peñarol se enfrentará el jueves, ante Independiente Santa Fe, con el peso de haber perdido en forma consecutiva en los últimos siete estrenos en la Copa Libertadores: Diego Aguirre nunca ganó en un debut copero y el aurinegro jamás pudo ante la altura

8 de abril de 2026 12:58 hs
Diego Aguirre

Diego Aguirre

Foto: Dante Fernández / FocoUy

Peñarol se prepara en Bogotá para enfrentar a Independiente Santa Fe, este jueves a la hora 23.00, en su debut por el grupo E de la Copa Libertadores 2026. Los aurinegros llevan 13 años sin poder ganar en su estreno por el máximo torneo continental.

La última vez que Peñarol ganó en su partido debut de Copa fue en 2013 cuando visitó a Deportes Iquique de Chile y le ganó 2-1 con goles de Fabián Estoyanoff y Juan Manuel Olivera, contra uno de Manuel Villalobos.

El entrenador era Jorge Da Silva y el equipo formó con Enrique Bologna, Alejandro González, Carlos Valdez, Darío Rodríguez, Aureliano Torres; Fabián Estoyanoff, Marcel Novick, Sebastián Cristóforo, Carlos Grossmuller; Juan Manuel Olivera y Marcelo Zalayeta.

Entraron después Matías Aguirregaray, Mauro Fernández y Walter López.

La lista de 50 de Peñarol para la Copa Libertadores 2026: mirá la nómina, los dorsales y todos los juveniles incluidos

El Toto Fernández, argentino de fugaz pasaje por Peñarol, anotó su primer gol internacional con Racing de Avellaneda donde también marcó Gastón Martirena

Peñarol terminó tercero en el grupo detrás de Vélez Sarsfield y a un punto de Emelec quedando eliminado de octavos de final.

Tras ese fracaso internacional se sucedieron otras nueve participaciones (en tres Peñarol no llegó a clasificarse) donde el aurinegro nunca pudo ganar en el debut.

Registró dos empates y luego siete caídas consecutivas, marca que configura un récord negativo en su rica historia copera (cinco títulos).

Esa racha de nueve partidos sin ganar superó los siete cotejos sin victorias luego de ganarle a Nacional en el debut de 1998 2-1 en el Campus de Maldonado (goles de Pablo Bengoechea y Andrée "Varilla" González). En 1999 Peñarol no clasificó, en 2000 empató con Universidad Católica de Chile 1-1 en San Carlos de Apoquindo y luego cosechó cinco derrotas y otro empate, ante Gremio, en 2003, que fue la última vez en la cual debutó como locatario.

De 1998 hacia el pasado, Peñarol debutó contra equipos uruguayos con los que compartía series (salvo en 1965 y 1972 que se estrenó con triunfos ante equipos venezolanos).

Su peor racha ocurrió entre 1969, 1970 y 1971 donde empató dos veces con Nacional 1-1 y luego perdió 2-1, siempre contemplando los partidos debut.

En esta estadística solo se contemplan los partidos por fase de grupos y no los de rondas previas como las que jugó Peñarol en 2005 siendo eliminado por Liga de Quito, en 2009 contra Independiente de Medellín contra el que corrió igual suerte, y en 2011 donde superó a Caracas.

Todos los estrenos de Peñarol en Copa Libertadores en el siglo XXI

Año Estadio Rival Goles
2025 José Amalfitani Vélez Sarsfield 1-2 Leonardo Fernández
2024 Gigante de Arroyito Rosario Central 0-1
2022 Brigadier Estanislao López Colón 1-2 Pablo Ceppelini
2020 Arena da Baixada Athletico Paranaense 0-1
2019 Rodrigo Paz Delgado Liga de Quito 0-2
2018 Hernando Siles The Strongest 0-1
2017 Félix Capriles Jorge Wilstermann 2-6 Gastón Rodríguez 2
2016 Nacional de Lima Sporting Cristal 1-1 Luis Aguiar
2014 José Antonio Anzoátegui Deportivo Anzoátegui 1-1 Marcelo Zalayeta
2013 Tierra de Campeones Deportes Iquique 2-1 Fabián Estoyanoff y Juan Manuel Olivera
2012 Malvinas Argentinas Godoy Cruz 0-1
2011 Libertadores de América Independiente 0-3
2004 Azteca América 1-3 Sergio Leal
2003 Centenario Gremio 2-2 Antonio Pacheco y Gabriel Cedrés
2002 Atahualpa El Nacional 0-1
2001 Centenario América de Cali 1-2 Joe Bizera

Diego Aguirre quiere cortar su mala racha personal

Este será la quinta Copa Libertadores en la que Diego Aguirre estará al frente de Peñarol como entrenador.

Hasta el momento nunca ganó en su debut.

Año Rival
2004 América 1-3
2011 Independiente 0-3
2024 Rosario Central 0-1
2025 Vélez Sarsfield 1-2

El martes, antes de viajar a Bogotá, Aguirre declaró que el objetivo de Peñarol es pasar la fase de grupos: “Ahora vamos a ir por el próximo partido y después es como que tenés que ir viendo lo que pasa y te vas encontrando con eso. Nuestro claro objetivo es pasar la fase como primera cosa y después empieza otra historia. Nos tocó un grupo difícil y tenemos que sumar todos los puntos posibles”.

Cinco derrotas en la altura

Otro componente complejo que tendrá Peñarol este jueves en su estreno es que deberá jugar en los 2.600 metros de altura del estadio Nemesio Camcho, El Campín de Bogotá.

Cada vez que Peñarol debutó en Copa Libertadores en la altura, perdió.

Año Estadio Altura Resultado
2002 Atahualpa de Quito 2.800 metros El Nacional 0-1
2004 Azteca de México DF 2.200 metros América 1-3
2017 Félix Capriles de Cochabamba 2.600 metros Jorge Wilstermann 2-6
2018 Hernando Siles de La Paz 3.580 metros The Strongest 0-1
2019 Rodrigo Paz Delgado de Quito 2.800 metros Liga de Quito 0-2

Las más leídas

Uruguay 1-2 Ecuador: a la celeste le anularon un gol en la hora, perdió y se complicó en el Campeonato Sudamericano sub 17; mirá los goles

La selección uruguaya compromete su clasificación al Mundial sub 17: así quedaron las tablas de posiciones en el Sudamericano tras la derrota ante Colombia

Real Madrid 1-2 Bayern Múnich: los alemanes sorprendieron de visita al equipo de Federico Valverde que no quedó bien parado para las semifinales de la Champions League; mirá los goles

¿A qué hora juegan hoy Uruguay vs Ecuador por el Campeonato Sudamericano sub 17 y dónde verlo?

Temas

Peñarol Diego Aguirre Copa Libertadores Bogotá

Seguí leyendo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos