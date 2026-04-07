El Toto Fernández, argentino de fugaz pasaje por Peñarol, anotó su primer gol internacional con Racing de Avellaneda donde también marcó Gastón Martirena

La Copa Sudamericana 2026 arrancó este martes su fase de grupos con la victoria a domicilio de Racing 3-1 ante el boliviano Independiente Petrolero. Uno de los goles fue del exjugador de Peñarol , Adrián "Toto" Fernández y otro de Gastón Martirena.

Campeón de la edición 2024 de la Sudamericana, el Racing de Gustavo Costas golpeó primero en el grupo C al vencer 3-1 en la altura al boliviano Independiente Petrolero, un debutante del torneo.

La Academia mostró jerarquía para sobreponerse a una cancha rápida y blanda, y a los 26 minutos abrió el marcador con Gonzalo Sosa, un juvenil con apenas 18 minutos en primera división que definió con un derechazo cruzado tras recuperar un balón suelto.

El segundo para los argentinos llegó a los 36' con otro derechazo, esta vez de Gastón Martirena, quien repitió la fórmula de recuperación alta y remate potente al borde del área.

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Racing de Avellaneda hizo lo que Peñarol no quiso: compró la ficha del Toto Fernández y ahora lo deberá enfrentar por Copa Libertadores

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041647364272779542&partner=&hide_thread=false ¡FIERRAZO DEL URU PARA EL SEGUNDO! Martirena desenfundó un derechazo infernal y marcó el 2-0 de Racing ante Independiente Petrolero.



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Independiente Petrolero, dirigido por el brasileño Thiago Leitao, quien había advertido que su equipo era "el patito feo" del torneo, encontró en el delantero colombiano Rodrigo Rivas a un tanque de 1,90 m que llevó peligro al arco de Racing durante buena parte del partido.

En una de las embestidas de pelota quieta, sobre el cierre del primer tiempo, los refineros encontraron un penal que transformó en gol el brasileño Thomaz Santos (45+8').

Pese a que el cansancio en ambos equipos rompió el partido en el segundo tiempo, los bolivianos no estuvieron precisos y perdieron oportunidades claras para empatar.

Racing, en cambio, sostuvo la ventaja a pura reserva pulmonar y al borde del final clavó el 3-1 luego de un rebote que cazó Adrián Fernández (90+4'), para sentenciar una victoria que lo ubica primero de su grupo, que comparte con el brasileño Botafogo y Caracas FC.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2041668440344215916&partner=&hide_thread=false ¡¡TODO LIQUIDADO EN SUCRE!! Toto Fernández la mandó a guardar y sentenció el triunfazo de Racing en la altura ante Independiente Petrolero.



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Fernández, de 24 años, tuvo un fugaz pasaje por Peñarol en 2024 pero Diego Aguirre le dio escasas posibilidades ya que provenía del ascenso argentino (San Telmo) y no tenía experiencia en Primera.

José Luis Rodríguez titular en un Vasco alternativo

e213d137d14ae5ab68d46eafbd715029ef8549b5w José Luis Rodríguez EFE

En el primer partido internacional de su historia, el argentino Barracas Central dejó una imagen opaca tras empatar 0-0 ante un Vasco da Gama que presentó un equipo alternativo en el estadio Florencio Solá, casa de Banfield.

El encuentro estuvo trabado, con escasa generación ofensiva y fue el Gigante da Colina el que dominó hasta con 70% la posesión de balón.

Desde la tribuna, el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, junto a su hijo Matías, actual presidente del Guapo, observaron la presentación histórica del equipo de sus amores.

Además de la expulsión de Maximiliano Puig al minuto 78 por una dura patada, las emociones del partido corrieron por cuenta de un par de ocasiones desperdiciadas hacia el final del encuentro.

Aunque gris, el empate le viene bien a Vasco tras dejar claro que su estrategia en la temporada es priorizar el Brasileirao. El equipo fue dirigido por Marcelo Sales y alineó una base de juveniles y suplentes, tras la decisión del entrenador Renato Gaúcho de no viajar a Argentina para evitar desgaste de los viajes y posibles lesiones.

José Luis "Pumita" Rodríguez fue titular en Vasco. En Barracas arrancó Jhonatan Candia mientras que Yonathan Rak fue suplente.