Racing de Avellaneda hizo lo que Peñarol no quiso: compró la ficha del Toto Fernández y ahora lo deberá enfrentar por Copa Libertadores

Peñarol tuvo que pagar un cargo de US$ 150 mil a San Telmo por el préstamo.

Después todo quedó en manos de Diego Aguirre que prácticamente no lo utilizó.

En el Torneo Clausura sumó 35 minutos en los partidos ante Cerro y Racing.

En la Copa Libertadores disputó 14 minutos en el 4-0 de la ida ante The Strongest, en octavos de final.

El jugador terminó jugando en Tercera.

Aguirre destacó siempre sus condiciones pero remarcó que era una apuesta a "futuro" en el club por su falta de experiencia en Primera División.

Además, Fernández tenía por delante a jugadores como Leonardo Fernández, de nivel superlativo, y si quería retroceder en el campo y desempeñarse como doble 5 de buen pie, estaba Gastón Ramírez en esa opción.

El futuro no duró mucho en Peñarol. A comienzos de año, cuando se confirmó que Fernández se quedaba y encima se contrató a David Terans, Peñarol y San Telmo cancelaron el préstamo y el club dueño de su ficha acordó una cesión a Racing de Avellaneda.

Los 49 minutos en cancha le costaron a Peñarol US$ 150 mil.

Racing hizo este miércoles uso de la opción de compra que acordó con San Telmo.

El club de Gustavo Costas le dio un poco más de oportunidades: 229 minutos en 7 partidos por el Torneo Apertura, donde dio una asistencia, y un partido por Copa Libertadores con 61 minutos.

La Academia pagó US$ 800 mil por el 80% del pase, según reportó el periodista Juan Pablo De Luca a quien luego citó César Merlo, quien cubre el período de pases del fútbol latinoamericano.

Peñarol, en cambio, tenía una opción de compra del 50% del pase tasada en US$ 600 mil si la ejecutaba antes del 15 de enero de este año. Hasta el 15 de julio el costo era de U$S 750.000 y en diciembre de 2025 (el préstamo se hizo por un año y medio), era de U$S 850.000.

El 12 de agosto, Peñarol recibirá a Racing en el Campeón del Siglo en la ida por los octavos de final de la Copa Libertadores. La revancha será el 19 de agosto en el Cilindro de Avellaneda.

Esta historia se terminará de escribir el 19 de agosto y ahí se verá qué protagonismo tendrá en la serie el Toto Fernández.