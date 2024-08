"Nos quisieron robar a Toto Fernández con valijas de dinero": la impactante historia que contó Ignacio Ruglio del nuevo jugador de Peñarol

Adrián “Toto” Fernández Peñarol

Peñarol le ganó 4-0 a The Strongest en el Campeón del Siglo y encaminó su clasificación a cuartos de final de la Copa Libertadores. El próximo miércoles se juega la revancha en la altura de La Paz. Además de la alegría por el triunfo, los hinchas aurinegros vieron el debut del argentino Adrián "Toto" Fernández, quien llegó desde el ascenso de Argentina.

El presidente aurinegro, Ignacio Ruglio, contó este jueves que dos equipos importantes intentaron quedarse con el futbolista antes de que llegara a Montevideo.

Ruglio dijo que había personas "literalmente con valijas de dinero camino a cortarlo para que no subiera al barco o al aeropuerto, no salía avión a esa hora y el puerto a puerto no está funcionando", expresó en Carve Deportiva.

"Lo metimos a prepo a Buquebús", dijo Ignacio Ruglio Agregó que "cuando hablo con él y vi que me lo robaban y lo perdíamos, por el peso de los clubes que lo estaban buscando y aparte por algún peso pesado político argentino, dije 'lo perdimos'. Hablé con Walter su representante y le dije 'subilo al taxi que lo van a estar esperando en el puerto y no hablen con nadie'".

20240809 Adrián Fernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol Adrián Fernández fue presentado como nuevo jugador de Peñarol FOTO: @OficialCAP Señaló que en Argentina se comunicó con un amigo y en Colonia con el "Toto" Pilón, quien tiene un comercio de comidas y es "un manya de ley". Lo llamó y le dijo, "'Toto, tu club te necesita'. Nos están robando un jugador que lo estamos subiendo a prepo a Buquebús, andate a esperarlo porque lo van a estar esperando en Colonia, porque teníamos los datos de quienes estaban. Se empezó a reír y me dijo, 'no me diga eso'. Hacele guardia y cuando bajen, metelo para adentro y metelo a un hotel. Hospedalo ahí hasta mañana de mañana". Ruglio contó que "el Toto (Pilón), parado en la puerta de Buquebuús, mandaba fotos. Lo lleva al hotel y me dijo, 'me quedo esperando'. El Toto Pilón fue a buscar al Toto Fernández. 'Voy y les traigo unas milanesas' y el jugador le dijo, haceme pastas porque me tengo que cuidar, capaz que el miércoles juego". Finalmente, al otro día "a las 7 de la mañana lo fuimos a buscar en una camioneta para hacerle la revisión médica. El tiempo mostrará después si Toto Fernández triunfa", subrayó.