Trabajó en un almacén hasta llegar a Peñarol, nunca viajó, lo apodan "Riquelme del ascenso" y "era un poco vago": la increíble historia de Toto Fernández

Adrián “Toto” Fernández , nuevo fichaje de Peñarol , contó su historia de vida y como futbolista, con una particular carrera en la que no hizo formativas y jugaba en su barrio, antes de ir a probarse a San Telmo cuando, según reconoció, “era un poco vago”.

El futbolista de 23 años que se define como un volante interno firmó contrato por un año con los carboneros en calidad de préstamo.

Llega procedente de la Primera Nacional del fútbol argentino, una competición “muy difícil” donde defendió a San Telmo.

El futbolista señaló que su estilo de juego, de cuidar mucho la pelota, lo aprendió “en el barrio”. “Son canchas con muchos pozos y hay que cuidarla. Soy de La Saladita, de zona sur, Avellaneda, y también anduve mucho por Villa Tranquila e Isla Maciel. Es muy tranquilo, mucha gente humilde, muy hermoso. Y las canchas eran todo tierra”.

El “Riquelme del ascenso” que “era un poco vago”

Sobre su apodo, “el Riquelme del ascenso”, en comparación con el ídolo de Boca, consideró que es demasiado. “Para mí es un montón. Pero eso es todo de la gente, qué le puede decir… Agradecerle porque es un halago muy importante para un jugador de fútbol”, señaló, aunque reconoció que eso “le exige mucho”.

Fernández también reconoció que no hizo inferiores. “Te voy a ser sincero: era un poco vago, no hacía nada, jugaba a la pelota en el barrio, dormía tarde en ese momento... Después un amigo me dijo ‘vamos que te llevo a una prueba en San Telmo’. Y quedé, fue de locos. Y al otro día tuve amistoso con Huracán, di un paso gigante y después de ahí no paré. Jugué 10 partidos seguidos y me llevaron a Reserva. Fue todo muy loco".

Lo que sí hizo fue jugar al futsal, donde aprendió muchos fundamentos del fútbol.

El futbolista también contó que tuvo trabajó en el almacén de su tía, quien ayudó mucho a su familia.

“Me abrió las puertas para tener el conocimiento de lo que es trabajar, de ganarse el pan de cada día, le metí para adelante y eso sumó mucho”, dijo. En ese trabajo “ayudaba en muchas cosas”.

También contó que como jugador de San Telmo no podía vivir del fútbol. “Hasta este tiempo yo iba al almacén y ayudaba”, señaló.

Consultado sobre hasta cuándo trabajó en el almacén, confesó: “Hasta antes de llegar acá, no te voy a mentir. No te digo que me pagaban, pero me faltaba un paquete de arroz o un desodorante y me lo llevaba. Era así”.

“Es una cosa de locos, pero eso te llena mucho como persona y te da mpás ganas de poder seguir creciendo como futbolista”, destacó.

Ya en Peñarol, señaló que Diego Aguirre es “un señor” y que sus compañeros le contaron sobre la importancia que tiene el entrenador en el club.