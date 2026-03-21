Inumet emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia de nivel naranja debido a la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente severas en distintas zonas del país.

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Según el informe, la probabilidad del fenómeno es superior al 75% y comenzó a las 08:55 horas de este 21 de marzo de 2026. La situación fue actualizada a las 11:00 horas.

El organismo explicó que una actividad prefrontal está afectando el territorio nacional, generando tormentas que, en algunos casos, pueden ser intensas. En las áreas afectadas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

Inumet indicó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno y comunicará eventuales cambios.