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Inumet emitió advertencia naranja por tormentas fuertes y puntualmente severas

Se esperan lluvias intensas, granizo ocasional y rachas de viento muy fuertes en varias zonas del país, según el organismo meteorológico.

21 de marzo de 2026 9:26 hs
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una advertencia de nivel naranja debido a la ocurrencia de tormentas fuertes y puntualmente severas en distintas zonas del país.

Según el informe, la probabilidad del fenómeno es superior al 75% y comenzó a las 08:55 horas de este 21 de marzo de 2026. La situación fue actualizada a las 11:00 horas.

El organismo explicó que una actividad prefrontal está afectando el territorio nacional, generando tormentas que, en algunos casos, pueden ser intensas. En las áreas afectadas se podrán registrar lluvias abundantes en cortos períodos, caída ocasional de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de viento muy fuertes.

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Inumet indicó que continuará monitoreando la evolución del fenómeno y comunicará eventuales cambios.

Las principales localidades bajo advertencia se encuentran en los departamentos de Durazno, Flores, Florida, Paysandú, Río Negro, Salto y Tacuarembó, incluyendo tanto ciudades como zonas rurales de esos territorios.

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