Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 20 de marzo

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 20 de marzo una jornada con temperaturas elevadas, aumento de nubosidad y viento del sector noreste en todo el país, con posibles lluvias hacia el final del día en algunas zonas.

En la capital y alrededores, la temperatura se ubicará entre 17°C y 29°C . La mañana se presenta algo nubosa a nubosa , con viento del noreste y este entre 10 y 30 km/h .

Hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá nuboso , con rachas de viento de hasta 50 km/h , manteniéndose las mismas direcciones predominantes.

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En el este del país, la mínima fue de 15°C y la máxima será de 28°C . Durante la mañana se registraran períodos de nubosidad y cielo cubierto , con baja probabilidad de precipitaciones escasas , además de neblinas y bancos de niebla .

Para la tarde y noche, el cielo continuará nuboso con períodos de algo nuboso, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre 16°C y 32°C. La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo claro.

Sin embargo, hacia la tarde y noche se prevé un desmejoramiento de las condiciones, con precipitaciones y tormentas, en un contexto de cielo nuboso a cubierto. Se esperan rachas de hasta 50 km/h, con rotación del viento hacia direcciones variables.

Norte

Para el norte del país, Inumet indicó temperaturas entre 16°C y 32°C, con una mañana algo nubosa a nubosa y períodos de claro.

Durante la tarde y la noche, el cielo se tornará nuboso a cubierto, con viento del noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

En síntesis, la jornada estará marcada por el aumento de nubosidad, el calor y el viento, con inestabilidad más notoria hacia el oeste del territorio.