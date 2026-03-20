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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 20 de marzo

En la capital y alrededores, la temperatura se ubicará entre 17°C y 29°C, según Inumet

20 de marzo de 2026 7:14 hs
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Piqsels

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este viernes 20 de marzo una jornada con temperaturas elevadas, aumento de nubosidad y viento del sector noreste en todo el país, con posibles lluvias hacia el final del día en algunas zonas.

Montevideo y Área Metropolitana

En la capital y alrededores, la temperatura se ubicará entre 17°C y 29°C. La mañana se presenta algo nubosa a nubosa, con viento del noreste y este entre 10 y 30 km/h.

Hacia la tarde y la noche, el cielo permanecerá nuboso, con rachas de viento de hasta 50 km/h, manteniéndose las mismas direcciones predominantes.

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Este

En el este del país, la mínima fue de 15°C y la máxima será de 28°C. Durante la mañana se registraran períodos de nubosidad y cielo cubierto, con baja probabilidad de precipitaciones escasas, además de neblinas y bancos de niebla.

Para la tarde y noche, el cielo continuará nuboso con períodos de algo nuboso, con rachas de hasta 50 km/h en zonas costeras.

Oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre 16°C y 32°C. La mañana se presentará algo nubosa a nubosa, con períodos de cielo claro.

Sin embargo, hacia la tarde y noche se prevé un desmejoramiento de las condiciones, con precipitaciones y tormentas, en un contexto de cielo nuboso a cubierto. Se esperan rachas de hasta 50 km/h, con rotación del viento hacia direcciones variables.

Norte

Para el norte del país, Inumet indicó temperaturas entre 16°C y 32°C, con una mañana algo nubosa a nubosa y períodos de claro.

Durante la tarde y la noche, el cielo se tornará nuboso a cubierto, con viento del noreste entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

En síntesis, la jornada estará marcada por el aumento de nubosidad, el calor y el viento, con inestabilidad más notoria hacia el oeste del territorio.

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