Se reprogramó el Cosquín Rock ante el pronóstico de lluvias de Inumet: la decisión que tomó la productora

La producción del Cosquín Rock Uruguay , que originalmente iba a tener lugar este sábado en el escenario de la Rambla de Punta Carretas, informó que la edición 2026 pasará, finalmente, este domingo 22 de marzo.

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" Debido a los pronósticos climáticos de público conocimiento y tras un seguimiento y análisis exhaustivo con profesionales en la materia , con la intención de garantizar la seguridad y una experiencia positiva para todos, el festival Cosquín Rock Uruguay se reprograma para el domingo 22 de marzo ", establece el comunicado de prensa divulgado en la tarde de este jueves.

"Agradecemos el apoyo de los artistas que, frente a esta situación y con el compromiso que los caracteriza, estarán presentes en esta sexta edición."

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¿Qué pasa con el Cosquín Rock ante el pronóstico de lluvias? El comunicado que emitió la producción del festival en la rambla de Punta Carretas

Los horarios de apertura de puertas y de las bandas se comunicarán próximamente en las redes oficiales del festival.

La decisión acompaña un pronóstico de Inumet que prevé lluvias durante la jornada del sábado, un "cielo cubierto con precipitaciones y tormentas". En la noche, además, adelante que podría haber rachas de viento "fuertes" asociadas a tormentas.

La lista de artistas que se presentarán es la siguiente:

Abuela Coca

Agarrate Catalina

Camila Ferrari

Camionero

Ciro y los Persas

Cuatro pesos de propina

DJ Sanata

Divididos

El Kuelgue

El plan de la mariposa

Flor Sakeo

Ilan Amores

Illya Kuryaki & the Valderramas

Julieta Rada

Kapanga

Koino Yokan

La santa

Louta

La Vela Puerca

Malapraxxis

Manu Martínez

Miel

Milongas extremas

Rueda de candombe

Samba do Marcio

Silvestre y la naranja

Nacho Algorta y la SUSI

Trotsky Vengarán

Tussiwarriors

Wos

YSY A

¿Qué pasa con las entradas del Cosquín Rock?

Más allá del cambio de fecha, las entradas mantienen su validez sin necesidad de emisión de un nuevo ticket.

En caso de no poder asistir, la organización del festival comunicó que existen dos alternativas. Será posible transferir las entradas sin necesidad de modificar los datos.

En caso de que se quiera efectuar la devolución de las entradas se podrá solicitar a [email protected] hasta el sábado 21 de marzo a las 13:00.