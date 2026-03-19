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/ Cultura y Espectáculos / COSQUÍN ROCK

Se reprogramó el Cosquín Rock ante el pronóstico de lluvias de Inumet: la decisión que tomó la productora

La producción del festival informó que habrá cambio de fecha para el festival que tendrá lugar en la rambla de Punta Carretas

19 de marzo de 2026 19:35 hs
El público en la primera fila del Cosquín Rock de 2019
El público en la primera fila del Cosquín Rock de 2019 Diego Vila

La producción del Cosquín Rock Uruguay, que originalmente iba a tener lugar este sábado en el escenario de la Rambla de Punta Carretas, informó que la edición 2026 pasará, finalmente, este domingo 22 de marzo.

"Agradecemos el apoyo de los artistas que, frente a esta situación y con el compromiso que los caracteriza, estarán presentes en esta sexta edición."

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Los horarios de apertura de puertas y de las bandas se comunicarán próximamente en las redes oficiales del festival.

La decisión acompaña un pronóstico de Inumet que prevé lluvias durante la jornada del sábado, un "cielo cubierto con precipitaciones y tormentas". En la noche, además, adelante que podría haber rachas de viento "fuertes" asociadas a tormentas.

La lista de artistas que se presentarán es la siguiente:

  • Abuela Coca
  • Agarrate Catalina
  • Camila Ferrari
  • Camionero
  • Ciro y los Persas
  • Cuatro pesos de propina
  • DJ Sanata
  • Divididos
  • El Kuelgue
  • El plan de la mariposa
  • Flor Sakeo
  • Ilan Amores
  • Illya Kuryaki & the Valderramas
  • Julieta Rada
  • Kapanga
  • Koino Yokan
  • La santa
  • Louta
  • La Vela Puerca
  • Malapraxxis
  • Manu Martínez
  • Miel
  • Milongas extremas
  • Rueda de candombe
  • Samba do Marcio
  • Silvestre y la naranja
  • Nacho Algorta y la SUSI
  • Trotsky Vengarán
  • Tussiwarriors
  • Wos
  • YSY A

¿Qué pasa con las entradas del Cosquín Rock?

Más allá del cambio de fecha, las entradas mantienen su validez sin necesidad de emisión de un nuevo ticket.

En caso de no poder asistir, la organización del festival comunicó que existen dos alternativas. Será posible transferir las entradas sin necesidad de modificar los datos.

En caso de que se quiera efectuar la devolución de las entradas se podrá solicitar a [email protected] hasta el sábado 21 de marzo a las 13:00.

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