¿Qué pasa con el Cosquín Rock ante el pronóstico de lluvias? El comunicado que emitió la producción del festival en la rambla de Punta Carretas

Los escenarios del Cosquín Rock están en pleno armado en la rambla de Punta Carretas. El predio, que espera recibir a miles de personas este sábado y propuestas artísticas nacionales e internacionales, crece a cada momento. Pero el pronóstico meteorológico, que prevé lluvias y vientos "fuertes" para esa noche, activó la precaución de sus organizadores.

"Estamos monitoreando de cerca la situación meteorológica para tomar una decisión en las próximas horas, priorizando siempre la seguridad de todos" , expresó la producción del festival este jueves. "En cuanto tengamos una definición, las estaremos comunicando de forma oficial por nuestros medios oficiales".

El pronóstico de Inumet prevé lluvias durante la jornada del sábado, un "cielo cubierto con precipitaciones y tormentas". En la noche, además, adelante que podría haber rachas de viento "fuertes" asociadas a tormentas.

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La edición 2026 del Cosquín Rock se trasladó por primera vez al predio de la rambla de Punta Carretas y lo que hasta ahora eran dos días de música en la Rural del Prado, se convierte en una única fecha cargada de más de 30 artistas en cuatro escenarios. Entre los shows más destacados de esta edición está el regreso de Illya Kuryaki & The Valderramas así como la presentación de bandas como La Vela Puerca , Abuela Coca , Wos o Divididos .

1713794610984.webp Cosquín Rock 2024 Instagram de Cosquín Rock Uruguay

Ante esta situación, los organizadores del festival sopesan la posibilidad de cambiar el día del evento. Así lo señaló la conductora de Otra tarde Negra en Cosquín Rock Radio, María Noel Minozzo, se refirió a la situación climática en el programa de este miércoles: “Entre el jueves y el viernes vamos a tener una decisión tomada. Existe la posibilidad de que se traslade para el domingo, aunque no es un hecho”.

Ante esta situación, desde la producción del festival le pidieron a los asistentes que se se mantengan atentos a las redes sociales de Cosquín Rock Uruguay para que puedan estar al tanto de la resolución.