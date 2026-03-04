Cosquín Rock Uruguay: más de 30 artistas, cuatro escenarios, una inversión de US$1.800.000 y la "peligrosísima decisión" detrás de la edición 2026 del festival

Aunque el día se volvió gris, un atardecer rosado se abre paso entre las nubes montevideanas. De camino al lanzamiento del festival, el fundador del Cosquín Rock , José Palazzo, pide que detengan el auto. Quiere ver el “vestido de la novia” antes del día de la fiesta: el armado de los escenarios del festival, que se desarrollará el próximo 21 de marzo en la Rambla de Montevideo con más de 30 bandas y artistas nacionales e internacionales. Otro atardecer, frente al que cantarán miles de personas.

Después de cinco ediciones en las que la Rural del Prado se había afianzado como el hogar del festival que nació en Argentina, pero que desde su llegada a Uruguay se convirtió en uno de los eventos musicales y culturales más movilizadores de la temporada, decidieron mudarse. “ Pasamos del Prado a la Rambla de Montevideo. Un punto que para todos nosotros es un lugar ideal y que nos identifica mucho con lo que pasa culturalmente en la ciudad”, dijo Camilo Sequeira, director de la productora PianoPiano, durante la conferencia de prensa que se desarrolló este martes en el Ministerio de Turismo.

No es la única novedad. Lo que hasta ahora eran dos días, esta vez se convierte en una única fecha cargada de más de 30 artistas en cuatro escenarios , con la incorporación de un escenario de 360° en el que el público podrá interactuar con propuestas que son nuevas para la historia del festival. Un espacio de construcción entre el público y los artistas.

Este año en la curaduría de la grilla buscó también plasmar una variedad de géneros. En este sentido, Sequeira se refirió a la reacción que desde hace un tiempo se repite cuando se publica el line up del festival. Una medida del rock: cuántas bandas entran efectivamente dentro de los parámetros género y cuántas (o cuáles) no.

Sequeira fue claro: "Nosotros defendemos y protegemos ese espacio multi-género. Que puedan haber propuestas artísticas lo más amplias posibles lo enriquece y nos permite seguir pensando en que el festival no solo es para un rango etáreo o una clase social, sino que puede abrir el abanico y ser lo más amplio posible”.

Palazzo también se refirió al armado de la grilla del espectáculo y reforzó el sentimiento de satisfacción y “orgullo” por la diversidad en la programación del festival. “El ADN del festival es el rock, pero que no hay que tener ningún temor a todo lo que se construye alrededor del rock”, sostuvo.

Sequeira también señaló el impacto que la realización del festival tiene también detrás de los escenarios. “La realización de estos festivales es una cantidad inmensa de fuentes laborales y oportunidades de trabajo para artistas y productores”, expresó el organizador, quien además destacó una iniciativa que el festival desarrolla durante el tercer año consecutivo en articulación con Uruguay XXI para acercar a productores de otras partes del mundo a los artistas nacionales.

Este año, señaló, participarán productores de países de Sudamérica como Brasil, Argentina, Paraguay y Chile con el objetivo de que conozcan en vivo a las bandas uruguayas que estarán tocando en el festival. “Estamos muy ilusionados con eso, que también permite a las bandas y a los artistas uruguayos poder salir de la frontera”, apuntó.

En este sentido, la subsecretaria del Ministerio de Turismo Ana Claudia Caram se pronunció respecto al valor de la exposición de los músicos nacionales. “Es importante la construcción de turismo, de industrias creativas, las posibilidades de conjugar nuestra identidad, de poder mostrar lo que somos y mostrárselo a otros", sostuvo.

Palazzo: “Lo que Cosquín Rock Uruguay consiguió en 6 años nos costó por lo menos 15 en Argentina”

“En la primera vez que hice el Cosquín Rock nunca me imaginé que iba a llegar el segundo Cosquín Rock, mucho menos que Cosquín Rock iba a recorrer Latinoamérica, España y Estados Unidos”, dijo José Palazzo ante la prensa.

El productor y empresario argentino, que organizó por primera vez el Cosquín Rock en 2001 en la provincia de Córdoba, destacó el crecimiento de la versión uruguaya del festival que desembarcó de este lado del río en el año 2018 y se consolidó especialmente después de la pandemia.

“Este año Cosquín tuvo la edición número 26 en la República Argentina y lo que Cosquín Rock Uruguay consiguió en 6 años a nosotros nos costó por lo menos 15 en Argentina, que es lograr este sueño de parecernos cada vez más a los festivales rurales. Los festivales rurales, a diferencia de lo que sucede en Montevideo, son los festivales como el Cosquín Rock en Argentina que se hace en una localidad que tiene 10.000 habitantes y van 50.000 personas”, sostuvo.

Esa movilidad y capacidad de convocatoria es que lo que impulsó al productor a tomar la “peligrosísima decisión” de trasladar el evento hacia la rambla de Punta Carretas. Una decisión que “va a costar aproximadamente 1.800.000 dólares de inversión" y que –estima– "va a dejar a la ciudad de Montevideo un derrame económico igual o mayor a esa cifra”. "Son decisiones empresariales difíciles pero que tienen mucho que ver con el ADN del festival", consideró.

Pero esa sensación de peligrosidad se matizó esta tarde, mientras veía cómo el nuevo escenario iba tomando forma de cara a la bahía. “Ver cómo iban poniendo todos los fierros, ver ese atardecer en el río, ese lugar tan mítico donde pasaron cosas muy importantes para la música uruguaya, me da la certeza de que tomamos la decisión correcta de expandirnos, de crecer y de transformarnos cada vez más en un festival multitudinario aunque cueste mucho esfuerzo”, dijo.

Finalmente, el productor se refirió a la última edición del festival en Córdoba, donde miles de personas se reunieron entre las sierras el pasado mes de febrero y lo comparó con las expectativas que tiene sobre la próxima fecha en Montevideo.

“Este ha sido un año muy importante para nosotros porque fue una edición muy grande en una economía argentina extraña. Los bolsillos no están tan completos y tomar la decisión de ir a un festival es una decisión que económicamente es importante. Apuntando a que íbamos a tener ese inconveniente decidimos crecer más aún, nuestro festival creció más y lo mismo pasa acá en Uruguay. Esto va a ser una edición histórica, no sólo por la infraestructura, la inversión y el movimiento que vamos a generar sino también por el armado, por la huella cultural que va a dejar”.

La grilla completa del Cosquín Rock Uruguay 2026

La lista de figuras y bandas que serán parte del festival incluye a uruguayos y argentinos, en un cruce entre grupos históricos de ambas orillas, así como nombres emergentes o artistas jóvenes que se mueven en una variedad de géneros.

Entre las novedades de la grilla está el regreso de Illya Kuryaki & the Valderramas, así como la incorporación de fenómenos culturales como la Rueda de candombe, Samba do Marcio o Agarrate Catalina en medio de un escenario interactivo.

Además, en febrero se reveló cuál era la “banda sorpresa” que encabezaría el festival. Se trata, finalmente, de La Vela Puerca; que volverá a tocar en la Rambla de Montevideo después del multitudinario show con el que celebraron sus primeros 30 años de historia.

La lista de artistas que se presentarán es la siguiente: