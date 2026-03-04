Fiscalía pidió el sobreseimiento del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi

La Fiscalía de Soriano solicitó el sobreseimiento del intendente de ese departamento, el nacionalista Guillermo Besozzi , que había sido imputado –y su formalización confirmada por un Tribunal de Apelaciones– por distintos delitos de corrupción .

Así lo informó a Difusora Soriano uno de los abogados de Besozzi Nelson Rosa quien aseguró que este miércoles recibieron una notificación de que la Fiscalía había solicitado el sobreseimiento de Besozzi y los otros seis imputados en la causa .

Rosa aseguró que la Fiscalía presentó un escrito de 32 hojas en el que "analiza hecho por hecho" y en algunos de los casos de imputaciones "descarta el cometimiento de un delito" y, en otros, "entiende que no llega al estándar probatorio como para proceder a una acusación".

"Esto, obviamente, nos toma por sorpresa. Es algo que en notas previas también lo informábamos, que era algo que nosotros sosteníamos luego de analizar toda la prueba y la evidencia con la que contaba la Fiscalía", sostuvo Rosa en relación a la inocencia de Besozzi. "Entendemos que la prueba no era incriminatoria, sino lo contrario".

Ahora, los abogados tendrán un plazo para plantear descargos ante el escrito de sobreseimiento –al que las defensas de los imputados, naturalmente, se allanarán– y luego una jueza, si no hay oposición de las partes, dictará el sobreseimiento y el archivo de las actuaciones.

La decisión de sobreseer al intendente y a los otros exjerarcas fue tomada por la fiscal Luisa Vago, quien asumió la titularidad de la Fiscalía Departamental de Mercedes de 2° Turno y debió revisar el caso Besozzi para definir si acusaba al intendente, y lo llevaba a juicio oral y público, o lo sobreseía.

Besozzi había sido imputado por la anterior titular la fiscal Stella Alciaturi en marzo de 2025 quien luego fue trasladada a Atlántida. Antes de irse Alciaturi llegó a responder a la apelación de los defensores y luego siguió con el caso la fiscal suplente Charline Ferreyra, quién siguió adelante con la imputación al intendente.

El Tribunal de Apelaciones Penal de 4º Turno confirmó la imputación con la discordia de la ministra Gabriela Merialdo quien opinó que correspondía declarar la "nulidad absoluta" de la sentencia de la jueza Ximena Menchaca en primera instancia porque la fiscalía no cumplió con su obligación de identificar los hechos y a los responsables y les negó la posibilidad de defenderse.