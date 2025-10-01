Dólar
/ Nacional / DECISIÓN

Corte Electoral tiene dos informes de la comisión sobre caso Besozzi: mayoría está en contra de inhabilitarlo

El próximo lunes la Corte Electoral en pleno discutirá los dos informes de la comisión y resolverá

1 de octubre 2025 - 5:00hs
20250730 Guillermo Besozzi. Congreso de Intendentes y Poder Ejecutivo acuerdan transferencias para el quinquenio.
Foto: Inés Guimaraens

La Comisión de Asuntos Electorales de la Corte Electoral votó este martes en relación a los dos informes que se produjeron sobre la situación del intendente de Soriano, Guillermo Besozzi en cuanto a si se le debe suspender la ciudadanía a causa de la imputación penal que recibió en marzo y fue confirmada por un tribunal. El lunes próximo la Corte se reunirá para resolver el tema.

Según supo El Observador en base a fuentes del organismo, hay un informe en mayoría y otro en minoría y la mayoría . La mayoría se pronunció en contra de la inhabilitación.

Esa comisión la integran los ministros José Korzeniak y Alberto Castelar (Frente Amplio), José Garchitorena (Partido Colorado), Arturo Silvera y Ana Lía Piñeyrúa (Partido Nacional) y el presidente Wilfredo Penco, quien tiene voz pero no voto.

En el pleno de la Corte tienen mayoría los frenteamplistas aunque Penco en su calidad de presidente ejerce como neutral.

La notificación del Poder Judicial llegó a la Corte Electoral el 9 de setiembre, seis meses después de que el intendente fuera imputado por siete delitos de corrupción pública (reiterados delitos de peculado, reiterados delitos de tráfico de influencias, un delito de concusión, reiterados delitos de omisión de denunciar delitos, un delito continuado de cohecho simple y reiterados delitos de abuso de funciones y como coautor de un delito de cohecho calificado), debido a que la sentencia del tribunal de apelaciones de fecha 28 de agosto revocó la decisión de la jueza de Mercedes Ximena Menchaca de no notificar al organismo electoral.

El artículo 80 de la Constitución establece que la ciudadanía se suspende, entre otras causas, “por la condición de legalmente procesado en causa criminal de que pueda resultar pena de penitenciaría”.

Los ministros tendrán que interpretar si la calidad de Besozzi de imputado -formalización de la investigación- equivale al procesamiento o si se debe esperar a que tenga una condena firme.

