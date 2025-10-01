Dólar
"Este es un club grande que te exige": los dos objetivos de Jorge Bava tras asumir en su nuevo equipo, Cerro Porteño de Paraguay

"Lo primordial es ganar, buscar que la gente esté contenta", dijo Jorge Bava en su presentación en Cerro Porteño

1 de octubre 2025 - 7:59hs
El nuevo entrenador de Cerro Porteño, el uruguayo Jorge Bava, afirmó este martes que su objetivo al frente del conjunto azulgrana es que se corone en 2025 campeón del Torneo Clausura y de la Copa Paraguay, las competiciones más importantes del fútbol del país.

"Lo primordial es ganar, buscar que la gente esté contenta, que Cerro en diciembre levante dos copas y para eso vinimos", expresó Bava en la conferencia de prensa de presentación en su nuevo cargo.

"Obviamente, tenemos la obligación de salir campeones, este es un club grande que te exige", enfatizó el también exportero, quien fue anunciado la víspera como nuevo entrenador del equipo paraguayo.

Bava y siete jugadores ya se fueron de Liverpool
URUGUAYOS

La sentida despedida de Jorge Bava de Independiente Santa Fe tras un semestre en el club de Colombia y ganar "la décima": "Venir aquí fue un regalo de la vida"

PARAGUAY

Jorge Bava fue presentado como nuevo entrenador de Cerro Porteño a días de dejar Independiente Santa Fe y buscará su segundo título del año

El Ciclón de Barrio Obrero fue campeón por última vez del Torneo Clausura en 2021 y del Torneo Apertura en 2020.

Cuando faltan dos meses para que concluya el Clausura de 2025, Bava agregó que hay "mucho trabajo" por delante, aunque reconoció que muchas cosas se han hecho "bien", al destacar que Cerro Porteño, con 28 puntos, escolta del líder Guaraní, que tiene 29 unidades.

"Si el equipo está a solo un punto quiere decir que las cosas en gran parte también se hicieron bien, así que se va a tratar de aprovechar eso", aseguró.

Cerro Porteño también disputa la Copa Paraguay, un certamen que involucra a equipos de la primera división, la intermedia y ligas regionales, que del 24 de septiembre al 7 de octubre juega sus octavos de final.

Bava llegó al país luego de dirigir al Independiente Santa Fe colombiano entre marzo y el 24 de septiembre pasado.

El entrenador uruguayo reemplazó en el banco de Cerro Porteño al argentino Diego Martínez, quien dirigió al equipo del 11 de diciembre de 2024 al 18 de septiembre pasado.

El debut de Bava será este sábado en un partido de la decimoquinta fecha del Clausura, contra Deportivo Recoleta, sexto de la tabla.

EFE

