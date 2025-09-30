Dólar
Jorge Bava fue presentado como nuevo entrenador de Cerro Porteño a días de dejar Independiente Santa Fe y buscará su segundo título del año

El entrenador uruguayo fue anunciado como nuevo DT de Cerro Porteño paraguayo en reemplazo del argentino Diego Martínez

30 de septiembre 2025 - 7:39hs
El uruguayo Jorge Bava fue anunciado este lunes como nuevo entrenador de Cerro Porteño paraguayo en reemplazo del argentino Diego Martínez, quien dirigió el club durante 9 meses.

"Jorge Bava es nuevo entrenador del Ciclón de Barrio Obrero ¡Bienvenido al Barrio, Profe Bava!", publicó el equipo en X.

COLOMBIA

URUGUAYOS

Cerro Porteño rescindió el pasado 18 de setiembre el contrato con Martínez, tras un empate 1-1 cedido ante el colista del Torneo Clausura, Atlético Tembetary, y nombró al paraguayo Jorge Achucarro como entrenador interino.

Martínez asumió la conducción del Ciclón del Barrio Obrero el 17 de diciembre del 2024 en reemplazo del paraguayo Carlos Jara.

Bava dirigió el Independiente Santa Fe de Colombia desde marzo pasado hasta el pasado 24 de setiembre, cuando el conjunto bogotano informó que se decantó por la propuesta de Cerro Porteño.

El entrenador uruguayo de 44 años llegó a Santa Fe en reemplazo de su compatriota Pablo Peirano, hoy DT de Nacional, y logró coronarse campeón del Torneo Apertura de este año en Colombia.

El exgolero, que brilló en Nacional y jugó en equipos paraguayos como Libertad y Guaraní, debutó como entrenador de Liverpool en 2021 y luego dirigió al mexicano León en 2024.

Cerro Porteño, con 28 puntos, es escolta de Guaraní, que con 29 unidades es líder del Torneo Clausura de Paraguay.

EFE

