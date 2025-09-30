Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / ITALIA

El mítico estadio San Siro será demolido luego de aprobarse la venta a Inter y AC Milan, que habían amenazado con dejar la ciudad

El estadio más grande de Italia, con capacidad para 75.000 espectadores, será demolido y ambos clubes construirán uno nuevo

30 de septiembre 2025 - 8:16hs
Foto: AFP

El estadio de San Siro, uno de los más famosos del mundo, será demolido luego de que la alcaldía de Milán aprobara el martes su venta a los dos principales equipos de la ciudad italiana, el Inter y el AC Milan.

Los clubes habían amenazado con abandonar la ciudad si no se aprobaba la venta.

(FILES) AC Milan and Inter Milan official merchandising on display outside the stadium prior to the Italian Serie A football match between AC Milan and Inter Milan at the San Siro Stadium in Milan, Italy on February 2, 2025 The city of Milan approved on S
Más de 11 horas de debate en el ayuntamiento concluyeron con 24 votos a favor de la venta por 197 millones de euros (231 millones de dólares) y 20 en contra.

Las dos entidades históricas de la capital lombarda publicaron horas más tarde un comunicado conjunto para felicitarse por la decisión municipal, que supone "un avance histórico y decisivo para el futuro de los clubes y de la ciudad".

Inter y Milan reiteraron su ambición de construir "un estadio de nivel mundial destinado a convertirse en un nuevo icono arquitectónico para Milán y un símbolo de la pasión de los tifosi en todo el mundo".

(FILES) Inter Milan supporters celebrate the scudetto after the Italian Serie A football match between Inter Milan and Torino outside the San Siro Stadium in Milan, on April 28, 2024. The city of Milan approved on September 30, 2025 the sale of the San Si
Así, la capital económica de Italia decidió que Inter Milan y AC Milan serán los propietarios del icónico estadio y los terrenos adyacentes.

La confirmación del voto se conoció a las 04:00 tras una larga noche de discusiones.

Los populares clubes lombardos, ambos propiedad de fondos estadounidenses de inversiones, y el alcalde de Milán, Giuseppe Sala, obtuvieron lo que buscaban después de años de incertidumbre en torno al proyecto valorado en 1.200 millones de euros (1.410 millones de dólares).

(FILES) This general view shows the San Siro stadium ahead of the Italian Serie A football match between Inter Milan and Cagliari in Milan, Italy on April 12, 2025. The city of Milan approved on September 30, 2025 the sale of the San Siro stadium to the c
Los equipos plantearon la compra del sitio en marzo, luego de que en 2023 fuera abandonado un proyecto previo en el cual el terreno continuaría siendo público.

Nuevo estadio en 2031

Si la venta se concreta antes del 10 de noviembre -cuando entra en vigor una orden de protección de edificios públicos que impediría la demolición de San Siro- Inter y AC Milan se harán cargo de más de 28 hectáreas de terrenos públicos en una zona densamente poblada en un suburbio occidental de Milán.

(FILES) A general view of the stadium prior to the Italian Serie A football match between AC Milan and Parma at the San Siro Stadium in Milan, on January 26, 2025. The city of Milan approved on September 30, 2025 the sale of the San Siro stadium to the ci
El nuevo San Siro, con capacidad para 71.500 espectadores, deberá ser entregado en 2031.

Posterior a su entrega, será demolido el actual estadio, el más grande de Italia con capacidad para 75.000 espectadores.

La venta fue aprobada por el municipio gracias a la abstención de los concejales del partido derechista Forza Italia, fundado por el fallecido exprimer ministro Silvio Berlusconi, quien fue propietario del AC Milan.

This picture shows the San Siro stadium at the sunset, in Milan, on September 29,2025. The city of Milan approved on September 30, 2025 the sale of the San Siro stadium to the city's two football giants Inter Milan and AC Milan. Stefano RELLANDINI / AFP
Los partidos de extrema derecha Liga y Fratelli d'Italia votaron contra la propuesta, al igual que algunos concejales de la mayoría izquierdista que apoya al gobierno local de Sala.

AFP

