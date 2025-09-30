Dólar
El Observador / Polideportivo / DEPORTES

Patricio Prieto, campeón con Nacional en básquetbol, ganó el Charrúa de Oro a mejor deportista de Uruguay, mientras que Leo Fernández fue el mejor futbolista masculino

El capitán de Nacional e integrante del plantel celeste que disputó la última AmeriCup fue el mejor deportista del año en la 52° edición de los premios del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay

30 de septiembre 2025 - 7:24hs
Foto Gastón Britos / FocoUy
El basquetbolista Patricio Prieto conquistó este lunes el Charrúa de Oro concedido al mejor deportista del año en la 52° edición de los premios del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU).

El capitán de Nacional e integrante del plantel celeste que disputó la última AmeriCup fue distinguido en una ceremonia en el Auditorio Nelly Goitiño de Montevideo.

Patricio Prieto
BÁSQUETBOL

Prieto, quien también recibió el Premio Charrúa a mejor jugador de baloncesto, se llevó el oro tras una temporada en la que lideró a su equipo en la conquista de la Liga Uruguaya luego de 88 años y de la Liga Sudamericana de Baloncesto por primera vez en la historia.

Este lunes, durante la ceremonia y al igual que cada año, el CPDU también entregó los Charrúa de Plata al mejor desempeño en el exterior, Mejor deportista uruguayo en el extranjero, Hazaña deportiva y Revelación deportiva.

El primero fue para el remero Felipe Klüver, quien durante el período de premiación ganó la medalla de oro en dos etapas de la Copa del Mundo.

En tanto, el futbolista Rodrigo Bentancur, campeón de la Liga Europa de la UEFA con Tottenham Hotspurs de Inglaterra y figura de la selección se quedó con la distinción a Mejor deportista en el extranjero.

El Charrúa de Plata a la Hazaña deportiva fue para la nadadora Angelina Solari y el de Revelación deportiva para la judoca María Eugenia Brun.

María Pía Fernández ganó el Charrúa en Atletismo femenino y Valentín Soca en masculino, mientras que Gabriela Bouvier conquistó el de Boxeo, Ciro Pérez el de Ciclismo masculino y Florencia Revetria el de femenino.

Además, Leonardo Fernández y Sofía Oxandabarat fueron elegidos como mejores futbolistas de la temporada, Klüver conquistó el Charrúa de Remo y la dupla Hernán Umpierre y Fernando Diz -ganadores del oro en 2024- se quedaron con el reconocimiento en vela.

Finalmente, dentro de las distinciones especiales, se otorgó un Charrúa de Cristal al exfutbolista Fernando Morena, quien hace 50 años se convirtió en el máximo goleador de los torneos uruguayos de fútbol profesional.

EFE

