Patricio Prieto, campeón con Nacional en básquetbol, ganó el Charrúa de Oro a mejor deportista de Uruguay, mientras que Leo Fernández fue el mejor futbolista masculino

El basquetbolista Patricio Prieto conquistó este lunes el Charrúa de Oro concedido al mejor deportista del año en la 52° edición de los premios del Círculo de Periodistas Deportivos del Uruguay (CPDU).

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El capitán de Nacional e integrante del plantel celeste que disputó la última AmeriCup fue distinguido en una ceremonia en el Auditorio Nelly Goitiño de Montevideo.

LIGA URUGUAYA Fixture completo de la Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026: se sorteó el fixture y el campeón Nacional juega con Peñarol en la primera fecha

BÁSQUETBOL Liga Uruguaya de Básquetbol 2025-2026: formato de competencia, fechas y este miércoles se realiza el sorteo

Prieto, quien también recibió el Premio Charrúa a mejor jugador de baloncesto, se llevó el oro tras una temporada en la que lideró a su equipo en la conquista de la Liga Uruguaya luego de 88 años y de la Liga Sudamericana de Baloncesto por primera vez en la historia.

20150119 Patricio Prieto Nacional Peñarol Liga Uruguaya de Básquetbol 2024-2025. Foto: @LUB_Uy Patricio Prieto Foto: @LUB_Uy

Este lunes, durante la ceremonia y al igual que cada año, el CPDU también entregó los Charrúa de Plata al mejor desempeño en el exterior, Mejor deportista uruguayo en el extranjero, Hazaña deportiva y Revelación deportiva.

Shanghai (China), 27/09/2025.- Uruguayan rower Felipe Kluver Ferreira celebrates after winning gold in the Lightweight Men's Single Sculls Final A at the World Rowing Championships 2025 in Shanghai, China, 27 September 2025. EFE/EPA/ALEX PLAVEVSKI Felipe Klüver hizo historia en Shnaghai Foto: EFE

El primero fue para el remero Felipe Klüver, quien durante el período de premiación ganó la medalla de oro en dos etapas de la Copa del Mundo.

20250521 Rodrigo Bentancur y Cristian "Cuti" Romero celebran el título, pero sin sus medallas, ya que no las recibieron Rodrigo Bentancur y Cristian "Cuti" Romero celebran el título, pero sin sus medallas, ya que no las recibieron

En tanto, el futbolista Rodrigo Bentancur, campeón de la Liga Europa de la UEFA con Tottenham Hotspurs de Inglaterra y figura de la selección se quedó con la distinción a Mejor deportista en el extranjero.

20251208 Angelina Solari medalla de bronce 100 m libre de natación Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025. Fotos: COU / Santiago Faux Angelina Solari Foto: COU / Santiago Faux

El Charrúa de Plata a la Hazaña deportiva fue para la nadadora Angelina Solari y el de Revelación deportiva para la judoca María Eugenia Brun.

(From L) France's Yann Schrub, Ireland's athlete Darragh Mcelhinney, Norway's Jakob Ingebrigtsen, Bahrain's Birhanu Balew, Uruguay's athlete Valentin Soca, US' Grant Fisher, Great Britain's George Mills, Ethiopia's Biniam Mehary and France's Jimmy Gressie Valentín Soca en el Mundial de Atletismo Tokio 2025 Foto: AFP

María Pía Fernández ganó el Charrúa en Atletismo femenino y Valentín Soca en masculino, mientras que Gabriela Bouvier conquistó el de Boxeo, Ciro Pérez el de Ciclismo masculino y Florencia Revetria el de femenino.

Peñarol vs Plaza Torneo Clausura Leo Fernández Leonardo Fernández Foto: Dante Fernández / FocoUy

Además, Leonardo Fernández y Sofía Oxandabarat fueron elegidos como mejores futbolistas de la temporada, Klüver conquistó el Charrúa de Remo y la dupla Hernán Umpierre y Fernando Diz -ganadores del oro en 2024- se quedaron con el reconocimiento en vela.

20250202 Fernando Morena con la camiseta de Peñarol Fernando Morena con la camiseta de Peñarol FOTO: @OficialCAP

Finalmente, dentro de las distinciones especiales, se otorgó un Charrúa de Cristal al exfutbolista Fernando Morena, quien hace 50 años se convirtió en el máximo goleador de los torneos uruguayos de fútbol profesional.

EFE