La FIFA le sacó tres puntos a una selección por alineación indebida y peligra su clasificación al Mundial 2026

El logo de la FIFA vuelve a estar en primer plano internacional AFP

Las Eliminatorias sudamericanas llegaron a su fin y ya están los seleccionados clasificados al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Los que lograron el pasaje directo fueron la selección uruguaya, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador y Paraguay, en tanto que Bolivia jugará el Repechaje. Pero en las últimas horas, la FIFA intervino y le quitó tres puntos a Sudáfrica en las Clasificatorias africanas y lo complicó para clasificar.

En una Copa del Mundo que tendrá 48 selecciones, quedar afuera es muy feo, y más cuando se repartirán premios muy importantes de parte del máximo organismo del fútbol mundial.

El tema de Sudáfrica sorprendió a muchos, sobre todo, en dicho país africano.

El pasado 21 de marzo, Sudáfrica derrotó 2-0 a Lesoto con la participación de Teboho Mokoena, volante de Mamelodi Sundowns, club en el que hasta hace un año, participaban uruguayos, quienes lograron ser campeones.

El hecho de que el futbolista haya jugado, llevó al incumplimiento del artículo 19 del Código disciplinario de la FIFA y del artículo 14 del Reglamento de la fase preliminar del Mundial de 2026 debido a una alineación indebida.

La FIFA informó que Mokoena no podía participar jugar ese partido ya que venía de acumular amarillas contra Benín y Zimbabue.

De esta forma, el 2-0 a favor de los sudafricanos se convirtió en un 3-0 en contra y lo desplazó del primer puesto del grupo C. Además, la Federación Sudafricana de Fútbol deberá pagar una multa de 10.000 francos suizos (US$12.500).

Con la sanción, Sudáfrica bajó al segundo puesto del Grupo C de las Eliminatorias africanas y Benín la superó por diferencia de goles, ya que los dos cuentan con 14 puntos.

Quedan solo dos partidos en octubre por las Clasificatorias y al Mundial 2026 solo clasifican los primeros de cada uno de los nueve grupos, en tanto que los cuatro mejores segundos accederán a un playoff continental cuyo ganador disputará el repechaje por un boleto a la Copa del Mundo.