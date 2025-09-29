La insólita situación que vivió Esteban Ostojich en el partido Plaza Colonia vs River Plate y su reacción ante el gesto de un jugador; mirá el video

La insólita situación que vivió Esteban Ostojich con Carlos Segundo Pachamé

El juez Esteban Ostojich vivió un insólita situación, pocas veces vista, en el partido Plaza Colonia vs River Plate de este domingo en el Parque Prandi, por la novena fecha del Torneo Clausura 2025.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Esta nota es exclusiva para suscriptores.

Al promediar el segundo tiempo, con el marcador 1-1, el árbitro le sacó una tarjeta amarilla al volante argentino de Plaza Carlos Segundo Pachamé .

La insólita situación que vivió Esteban Ostojich con Carlos Segundo Pachamé

La insólita situación que vivió Esteban Ostojich con Carlos Segundo Pachamé

El volante del equipo local tuvo una reacción con bronca y luego se le acercó el juez, tocándolo con su mano izquierda en la zona de las costillas.

COPA LIBERTADORES El insólito gesto de Guillermo Barros Schelotto con Esteban Ostojich y los jueces uruguayos tras la derrota de Vélez ante Racing; mirá el video

COPA LIBERTADORES La broma de Mariano Closs ante el problema que tuvo Esteban Ostojich con el intercomunicador para anunciar el fallo del VAR en Racing vs Vélez; mirá el video

Luego, mientras Ostojich escribía su nombre en la tarjeta, Pachamé lo tomó de los hombros y puso su cabeza en el pecho del juez.

A lo que el árbitro reaccionó enérgicamente, para que lo soltara y alejándose hacia atrás.

El futbolista se sorprendió con la actitud del juez y lo quedó mirando, mientras Ostojich se retiraba del lugar.