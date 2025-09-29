Dólar
FÚTBOL URUGUAYO

La insólita situación que vivió Esteban Ostojich en el partido Plaza Colonia vs River Plate y su reacción ante el gesto de un jugador; mirá el video

El futbolista se sorprendió con la actitud del juez y lo quedó mirando, mientras Esteban Ostojich se retiraba del lugar; mirá el video

29 de septiembre 2025 - 12:10hs

Al promediar el segundo tiempo, con el marcador 1-1, el árbitro le sacó una tarjeta amarilla al volante argentino de Plaza Carlos Segundo Pachamé.

El volante del equipo local tuvo una reacción con bronca y luego se le acercó el juez, tocándolo con su mano izquierda en la zona de las costillas.

Luego, mientras Ostojich escribía su nombre en la tarjeta, Pachamé lo tomó de los hombros y puso su cabeza en el pecho del juez.

A lo que el árbitro reaccionó enérgicamente, para que lo soltara y alejándose hacia atrás.

El futbolista se sorprendió con la actitud del juez y lo quedó mirando, mientras Ostojich se retiraba del lugar.

Esteban Ostojich Plaza Colonia River Plate

