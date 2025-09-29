El dolor de Luis Suárez al ver en vivo cómo hacían un gol en la hora para la derrota de Deportivo LSM y la broma del delantero rival de Real Montevideo; mirá los videos

El dolor de Luis Suárez al ver en vivo cómo hacían un gol en la hora para la derrota Deportivo LSM

Luis Suárez sufrió en vivo el gol en la hora que recibió su equipo, Deportivo LSM, en la derrota ante Real Montevideo por la Divisional D el pasado sábado, en un partido que fue televisado.

Desde Miami, el delantero de Inter Miami participó de una trasmisión en vivo, una watch party, junto a los creadores de contenido Javo Machado y Guille Parado, en la que siguieron la trasmisión del encuentro y reaccionaron.

Y cuando el partido se terminaba, y Suárez había prometido una “sorpresita” con un invitado, llegó el gol de Real Montevideo por intermedio de Axel Vargas en el minuto 9093.

La cara del goleador celeste se transformó al ver como su equipo sufría una nueva derrota.

“Increíble”, dijo Suárez. “Lo estoy viendo”, agregó. “Esta era la sorpresita para ustedes: que nos hicieran el gol en la hora”, bromeó el Pistolero.

Tras el partido, Real Montevideo hizo una broma con Axel Vargas diciendo "hermosa mañana" y con su gol en la TV.