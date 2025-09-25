Luis Suárez volvió con gol, Lionel Messi marcó un doblete y Mascherano valoró la "importante" clasificación de Inter Miami a playoffs de MLS; mirá los videos

Inter Miami se impuso 0-4 sobre New York City FC este miércoles en Citi Field (Nueva York) y logró clasificar a los Playoffs de MLS, con un Lionel Messi vestido de figura al aportar dos goles y una asistencia, y con el regreso con gol de Luis Suárez tras su sanción .

El astro argentino, de 38 años, llegó a 24 goles en la temporada y es líder en solitario de la tabla de goleo de Major League Soccer en el 2025.

Es la primera vez en su historia que el Inter Miami logra clasificarse consecutivamente a los playoffs. "Es algo importante para nosotros", dijo el del club floridano, DT Javier Mascherano.

Luis Suárez y Lionel Messi festejan uno de los goles de Inter Miami ante New York City FC

"Debemos seguir, sabemos que tenemos dos partidos pendientes, vamos a intentar descansar para ir a Toronto", añadió el entrenador argentino.

Con la victoria de esta noche, Inter Miami sube al tercer lugar de la tabla de posiciones en la Conferencia Este y queda a cinco de Philadelphia Union, con dos partidos menos, que lidera la lucha por el Supporters’ Shield.

"Hemos hecho un muy buen partido más allá de que fue bastante disputado, nos vamos contentos pero hay que ser realista y si ellos marcan en la primera parte, pudimos irnos por abajo o igualados", reconoció el DT de las Garzas.

El Jefecito optó por una alineación con velocidad por los costados con Mateo Silvetti y Baltasar Rodríguez, mientras que Noah Allen volvió a la titularidad en la defensa central para contrarrestar la rapidez de los atacantes neoyorquinos.

Gol de penal de Luis Suárez ante NYC FC Gol de penal de Luis Suárez ante NYC FC

Allen, de 21 años y producto de la academia de Inter Miami, llegó a 100 partidos con la camisa rosanegra.

Los locales tuvieron las primeras ocasiones claras de gol: Thiago Martins falló de cabeza frente al arquero Ustari y minutos más tarde Nicolás Fernández estrelló una pelota contra el palo.

La primera oportunidad de Inter Miami terminó en el fondo de la red cuando Messi filtró un balón perfecto que dejó a Rodríguez de frente al arco enemigo y con toque suave venció a Matt Freese al minuto 43.

Embed Split-second timing between Busquets and Messi —

that's chemistry



(via @MLS)pic.twitter.com/EEvChUBkr0 — B/R Football (@brfootball) September 25, 2025

Las Garzas cerraron el partido al minuto 74 con una estupenda definición de Messi ante un pase de Sergio Busquets, y nueve minutos más tarde con una anotación desde el punto penal obra del uruguayo Luis Suárez.

La cereza en el pastel la puso el campeón del mundo al superar la marca de dos defensores, entrar al área y definir de pierna derecha para el 0-4 definitivo.

Embed Messi is just having fun now against the defense



(via @MLS) pic.twitter.com/52eoO9exWV — B/R Football (@brfootball) September 25, 2025

El penal que Messi le cedió a Luis Suárez

Mascherano destacó que Messi cediera por segundo partido consecutivo un lanzamiento penal a uno de sus compañeros, esta vez a su amigo Luis Suárez

"Él hizo eso muchas veces en su carrera, cuando mira que hay alguien que necesita anotar más que él, trata de ayudar en esa forma", comentó. "Para mí es magnífico, trata de demostrar el espíritu del equipo".

Lo que dijo Mascherano sobre la vuelta de Luis Suárez

Mascherano también destacó la vuelta del uruguayo Luis Suárez tras cumplir sus tres partidos de suspensión por un lanzar un escupitajo a un miembro del cuerpo técnico del Seattle Sounders tras la final de la Leagues Cup.

"Hizo un buen trabajo, es un jugador muy honesto y sabemos que los delanteros necesitan goles, más allá de que marcó de penal es importante para él", dijo Mascherano.

Messi, en racha

El astro argentino, que disputará los playoffs de MLS por segunda ocasión en su carrera, suma tres partidos consecutivos con por lo menos un gol y una asistencia, una racha que lo deja como serio candidato al premio al Jugador Más Valioso de la temporada 2025.

Inter Miami viajará de Nueva York a Toronto, donde cumplirá con su compromiso del fin de semana, luego regresará a casa para disputar tres partidos consecutivos en el Chase Stadium (Fort Lauderdale), todos frente a rivales eliminados de los playoffs.

"Tenemos menos de 72 horas para jugar en Toronto, intentaremos ganar el partido y vamos a buscar clasificar lo más alto posible. Si ganamos los próximos cinco partidos será magnífico pero debemos pensar en Toronto", finalizó Mascherano.