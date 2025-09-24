Luis Suárez vuelve tras cumplir su sanción por el escupitajo; mirá a qué hora juega Inter Miami vs New York City este miércoles y dónde verlo

Luis Suárez , el delantero uruguayo de Inter Miami, volverá a jugar este miércoles por la MLS de Estados Unidos tras cumplir los tres partidos de sanción por escupir a un asistente rival en la final de la Leagues Cup.

El Pistolero, de 38 años, fue sancionado con tres partidos de suspensión en la liga norteamericana por escupir a un integrante de los Seattle Sounders después de la derrota por 3-0 del Inter en la final de la Leagues Cup el 31 de agosto.

El uruguayo volverá en el partido de este miércoles a las 20:30 en el que Inter Miami visitará a New York City FC en uno de los partidos que tienen pendientes en la Conferencia Este.

El encuentro se podrá ver por Apple TV.

Mascherano valoró el regreso de Luis Suárez

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, dijo este martes que el descanso obligado le sentó bien al delantero uruguayo Luis Suárez, quien el miércoles debe reaparecer con el club rosado.

"Luis es un jugador que durante toda su carrera ha estado acostumbrado a jugar, me imagino que debe estar con las ganas y la ansiedad de volver a jugar", dijo el Jefecito en una conferencia de prensa.

"De alguna manera, Luis venía acumulando muchos partidos y el descanso le ha venido bien", agregó el técnico argentino.

Inter Miami ocupa actualmente la quinta posición en la Conferencia Este de la MLS con 52 puntos, ocho menos que el líder, Philadelphia Union, aunque el equipo de Mascherano ha jugado tres partidos menos.

New York City es cuarto en el Este, con un punto más que el Inter Miami pero con dos partidos más jugados. De lograr mañana una victoria a domicilio, Inter Miami se habrá clasificado a los 'playoffs' de la MLS.

¿Cómo está Lionel Messi?

Para el duelo del miércoles, Inter recupera al atacante haitiano Fafà Picault, quien formará parte de la convocatoria, mientras que Messi está en óptimas condiciones físicas para una semana en la que su cuadro tendrá dos partidos fuera de casa.

"Es difícil elegir una versión de Leo, es un jugador que pareciera que el tiempo se detiene y sigue haciendo la diferencia partido tras partido", comentó Mascherano. "Tiene la virtud de reinventarse todo el tiempo".

Mascherano felicitó a Dembélé por el Balón de Oro

Mascherano, felicitó este martes al francés Ousmane Dembélé por la obtención del Balón de Oro y recordó la corta etapa en la que ambos compartieron vestuario en el FC Barcelona, donde aseguró que "se notaba que era un jugador diferente".

"Primero felicitarlo porque ha conseguido un premio que cualquier futbolista desearía ganar. Claramente en los últimos años en París ha evolucionado muchísimo y creo que es muy merecido", dijo Mascherano en la rueda de prensa previa al encuentro frente al New York City.

El preparador argentino recordó que apenas coincidió seis meses con Dembélé en el Barcelona, cuando el francés sufrió además varias lesiones que le impidieron tener continuidad, pero indicó que ya entonces "se notaba que era un jugador diferente".

"Me alegró mucho por él", sentenció.