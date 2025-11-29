Con varios lesionados y un expulsado, conocé el probable equipo de Peñarol para enfrentar a Nacional en la final clásica de la Liga AUF Uruguaya

El plantel de Peñarol saluda a la tribuna previo a la primera final de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional

Este domingo a las 16:30 Peñarol visitará a Nacional en el Gran Parque Central para la segunda final de la Liga AUF Uruguaya , en la que se definirá el campeón uruguayo del 2025 luego del empate 2-2 en la ida, disputada en el Campeón del Siglo.

El carbonero llega al partido definitorio del año con diez bajas, entre los que hay ocho lesionados y un expulsado, Javier Méndez , quien vio la tarjeta roja en el segundo tiempo del primer clásico.

También está lesionado y ya lleva varios partidos afuera del plantel Damián Suárez, un jugador que llegó a mediados del año pasado pero que aportó muy poco por Peñarol en un año y medio.

El noveno jugador lesionado es Héctor Villalba, quien sufrió un esguince de tobillo ante Miramar Misiones el 11 de octubre y desde entonces no volvió a pisar la cancha. El extremo fue exigido entre miércoles y jueves pero no está recuperado, y salvo que en las próximas horas tenga una recuperación milagrosa, no podrá ser de la partida el domingo.

A ello se suma la situación de Diego García, condenado el martes a seis años y ochos meses de cárcel en Argentina, en sentencia de primera instancia, por un caso de abuso sexual con acceso carnal, por un hecho acaecido en 2021 cuando era jugador de Estudiantes de La Plata.

A eso se suma que hay dos jugadores que llegarán con lo justo a la final: Nahuel Herrera se recupera tras sufrir una dislocación del hombro en el partido de ida y Pedro Milans evoluciona favorablemente de una sobrecarga en el posterior de la pierna izquierda.

El probable de Peñarol para enfrentar a Nacional

Aguirre perfila al equipo con Brayan Cortés, Pedro Milans, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Jesús Trindade, Ignacio Sosa; Leonardo Fernández, Matías Arezo y Maximiliano Silvera.

Sin embargo, este jueves probó a Jaime Báez en lugar de Trindade, que puede ser el lateral derecho si Milans no llega al 100%.