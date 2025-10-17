David Terans contó cómo se rompió el tendón de Aquiles y cómo será su recuperación: "Fui a arrancar y sentí una patada"

El futbolista de Peñarol David Terans contó cómo se rompió el tendón de Aquiles a principios de octubre, y habló de cómo será el proceso de su recuperación , que espera termine a fines de diciembre para poder "terminar bailando" el 2025.

En una entrevista con el programa Minuto 1 de Carve Deportiva, Terans contó que se lesionó en "un entrenamiento" después de un partido, en un "reducido" que realizaron los jugadores que no habían tenido minutos.

"Fue solo, me tiré para adelante, fui a arrancar y sentí una patada . Miré para atrás y no había nadie . Me caí y no me pude levantar más ", relató el delantero carbonero.

El jugador reconoció que se asustó "mucho" cuando sintió el golpe , y recordó que tenía problemas en ese tendón desde 2016 (una tendinitis), pero usaba "talonera" y no le "molestaba" la zona . "Fue de la nada. Ni siquiera estaba frío, habíamos hecho trabajo en el gimnasio" , agregó.

Además, afirmó que el preparador físico Ignacio Piñatares estaba cerca de él y le dijo que "había sentido que sonó que se había roto algo".

Como primera señal positiva, Terans pudo mover el pie, y cuando la rotura es total "el pie te queda muerto". "Al día siguiente prácticamente no me dolía pero sí seguía inflamado", continuó. Días después, cuando bajó la inflamación, una ecografía y una resonancia constataron que el futbolista sufrió la rotura parcial del 40% del tendón de Aquiles.

"Por suerte no es operable, si era más del 50 sí, pero por suerte fue el 40 y se regenera solo", destacó Terans.

Según el delantero, la recuperación de la lesión le llevará "de tres a cuatro meses", y estará un mes más con la pierna inmovilizada para favorecer a la regeneración. Luego empezará con el "tratamiento de fisio" y después recién volverá a entrenar en cancha para ponerse "a punto en lo físico".

"Para el 31 de diciembre tengo que terminar bailando, el 31 de diciembre a la noche tengo que estar bien", afirmó entre risas.

El deseo de renovar con Peñarol y el agradecimiento por la pancarta

Peñarol vs Defensor Sporting semifinal Copa AUF Uruguay saludo a Terans FOTO: DANTE FERNÁNDEZ/ FOCOUY

Terans también fue consultado sobre una posible renovación de su vínculo con Peñarol. El futbolista está a préstamo desde Fluminense, y la cesión culmina en diciembre.

El delantero reconoció que hasta el momento no habló con nadie de Peñarol sobre ese tema, pero valoró que el presidente Ignacio Ruglio lo llamó para apoyarlo tras su lesión y le dijo que "le encantaría que estuviera en Peñarol el año que viene".

"Mi deseo es continuar en el club, va a depender de muchas cosas, pero mi deseo y el de Nacho es ese. Llegado el momento se hablará del tema", expresó.

También se refirió a la pancarta que los jugadores de Peñarol mostraron para darle ánimos antes del partido con Defensor Sporting de este miércoles, por la semifinal de la Copa AUF Uruguay, que decía "¡Fuerza Rey, estamos contigo!".

Terans agradeció el gesto y destacó el "cariño" que le tienen los compañeros "en el día a día". "Me siento muy querido, me siento en mi casa. Eso es bueno y me alegra mucho", valoró.