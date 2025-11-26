Balance de Nacional en el primer año de Vairo y Perchman: ingresos por US$ 30 millones, transferencias por US$ 12 millones y recuperaron 6.400 socios

El Club Nacional de Football publicó para sus socios la Memoria y Balance Anual 2024/2025 , en la que se destacan los principales números en el primer año de gestión de la presidencia de Ricardo Vairo y la vicepresidencia de Flavio Perchman.

El próximo viernes se realizará la asamblea general de socios, con primer llamado a la hora 18:00 y segundo las 19:00, en el que se tratará la aprobación de la memoria y el balance.

El presidente Vairo redactó la memoria descriptiva que da introducción al documento, al que accedió Referí, en la que señala que ha sido “un año de mucho aprendizaje” para la nueva conducción del club.

En ese texto se destacan los ingresos netos por transferencias en este ciclo que va desde el 31 de octubre de 2024 al 31 de octubre de 2025.

Los mismos fueron superiores a los US$ 12 millones por las transferencias de los futbolistas Lucas Sanabria, Bruno Damiani, Leandro Lozano, Mateo Rivero, Gonzalo Petit, Jeremía Recoba, Gabriel Báez y Lucas Morales.

Lucas Sanabria Foto: Leonardo Carreño

“Estas operaciones consolidaron la sustentabilidad económica del área y reafirmaron la capacidad formativa de Nacional como cantera de exportación de talento”, agrega el documento.

Otro aspecto que se menciona es el cambio de estructura en la política de incorporaciones, “orientando la estrategia hacia la inversión en fichas de jugadores como herramienta para fortalecer el patrimonio deportivo y económico de la institución, conformando un portafolio de inversión con un retorno estimado del 12,9% según valoraciones de mercado”, lo que refleja la “capacidad del club para generar valor sobre activos deportivos propios”.

Las fichas que se adquirieron fueron las de Maximiliano Gómez, Lucas Villalba, Julián Millán, Juan Pablo Patiño, Luciano Boggio, Juan Cruz De los Santos y Emiliano Ancheta.

Se indica también los jugadores que llegaron en condición de libres: Nicolás Lodeiro, Matías De los Santos, Lucas Rodríguez, Hayen Palacios, Franco Catarozzi, Rómulo Otero, Yonatan Rodríguez, Diego Romero y Eduardo Vargas.

Nacional destacó que los ingresos por transferencias y futuras transferencias de derechos tuvieron un incremento de 64,6%.

Patrocinadores y socios

Nacional valoró la campaña de socios que realizaron este año: “6.400 socios de todo el país que volvieron al club en una campaña exitosa que articuló territorio, soluciones digitales y acciones de marketing. Siguiendo la tendencia de los últimos años, nuestra masa de socios crece sostenidamente”.

Los ingresos por cuotas sociales tuvieron un incremento de 11,9%.

Otro punto destacado fue el de los patrocinadores, donde se registró un mayor ingreso. “A través del nuevo organigrama y un trabajo más articulado de la gerencia comercial, hemos aumentado en un 25% los ingresos por concepto de sponsors respecto al año anterior, resultado del trabajo de fidelización, captación y desarrollo de nuevas oportunidades comerciales, tanto en el GPC, como en el Paddock como en distintos puntos del país”.

20240514 Nacional Paddock (4).jpg Foto: Inés Guimaraens

La Memoria y Balance tricolor resalta también un récord de ingresos. “Este año hemos logrado un récord de ingresos por todo concepto, superando los US$ 30.000.000, que son fundamentales para entregar un resultado de balance positivo también histórico”.

Por último, se destaca que Nacional cerrará el año 2025 “manteniendo el pasivo -incluyendo la compra de fichas-, reduciéndose en casi US$ 100 mil por concepto de intereses”.

Adelanto de Conmebol

El documento también reporta que Nacional tuvo un adelanto de US$ 2 millones por parte de la Conmebol el pasado 4 de noviembre, por su participación en torneos continentales, los que serán descontados con la retención del 30% de los ingresos del club por disputar copas.