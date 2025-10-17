Tras sonar para Peñarol, Mauro Icardi aparece en el radar de un millonario equipo árabe en el que podría ser compañero de un uruguayo

El mediático delantero argentino Mauro Icardi , figura de Galatasaray de Turquía, está en la mira de un poderoso equipo de Arabia Saudita luego de haber sonado para Peñarol en los últimos días .

La posibilidad de que el atacante llegue a los carboneros sorprendió en el fútbol uruguayo y el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, dijo esta semana no saber nada al respecto.

En las últimas horas, el nombre de Icardi aparece en la carpeta de Neom SC, el joven equipo saudí que recientemente fichó al uruguayo Luciano Rodríguez por más de US$ 20 millones .

El sitio especializado en el mercado de pases, Transfermarkt, reportó que el poderoso club estaría interesado en el delantero, según fuentes de Turquía.

PEÑAROL Medios de Turquía informan que Peñarol es uno de los equipos que puede ser el futuro destino de Mauro Icardi

Luciano Rodríguez en Neom SC Luciano Rodríguez en Neom SC Neom SC

Además, señala que el valor del mercado del atacante es de 8 millones de euros.

Neom estará dispuesto a pagar 10 millones de euros por el argentino de 32 años, quien aún no ha tenido una propuesta de renovación en Galatasaray, cuyo contrato termina al final de la actual temporada 2025/26.

El gran momento de Icardi en Galatasaray

Icardi, quien volvió de una dura lesión de rotura de ligamentos de rodilla, extendió en el mes de setiembre su racha goleadora a cuatro partidos consecutivos en la Superliga turca viendo puerta, colocándose en la cima de la tabla de goleo con cinco dianas.

La China Suárez, Icardi, Muslera y Torreira compartieron una cena en Turquía La China Suárez, Icardi, Muslera y Torreira compartieron una cena en Turquía

El argentino, pareja de la mediática Eugenia “China” Suárez, es compañero y amigo de Lucas Torreira, volante de Galatasaray.