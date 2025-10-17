Dólar
El Observador / FÚTBOL

Tras sonar para Peñarol, Mauro Icardi aparece en el radar de un millonario equipo árabe en el que podría ser compañero de un uruguayo

El sitio especializado en el mercado de pases, Transfermarkt, reportó que el poderoso club estaría interesado en el delantero argentino

17 de octubre 2025 - 9:37hs
La posibilidad de que el atacante llegue a los carboneros sorprendió en el fútbol uruguayo y el presidente mirasol, Ignacio Ruglio, dijo esta semana no saber nada al respecto.

El sitio especializado en el mercado de pases, Transfermarkt, reportó que el poderoso club estaría interesado en el delantero, según fuentes de Turquía.

La exorbitante propina que dejaron Mauro Icardi y la China Suárez en un restaurante de Colonia: así fue su paso por Uruguay

PEÑAROL

Medios de Turquía informan que Peñarol es uno de los equipos que puede ser el futuro destino de Mauro Icardi

Además, señala que el valor del mercado del atacante es de 8 millones de euros.

Neom estará dispuesto a pagar 10 millones de euros por el argentino de 32 años, quien aún no ha tenido una propuesta de renovación en Galatasaray, cuyo contrato termina al final de la actual temporada 2025/26.

El gran momento de Icardi en Galatasaray

Icardi, quien volvió de una dura lesión de rotura de ligamentos de rodilla, extendió en el mes de setiembre su racha goleadora a cuatro partidos consecutivos en la Superliga turca viendo puerta, colocándose en la cima de la tabla de goleo con cinco dianas.

El argentino, pareja de la mediática Eugenia “China” Suárez, es compañero y amigo de Lucas Torreira, volante de Galatasaray.

