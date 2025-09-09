Neom SC, el club saudita de una ciudad futurista que aún no existe al que llega Luciano Rodríguez, con un ex DT de Messi y varias figuras

El delantero uruguayo Luciano Rodríguez tiene encaminada su llegada al fútbol de Arabia Saudita , en un pase millonario de Bahía de Brasil a Neom SC , club que tiene la particularidad que lleva el nombre de una ciudad futurista que aún no existe.

El atacante será transferido en una operación por un total de US$ 23.5 millones que le dejará ingresos a Liverpool por US$ 3.4 millones .

Neom SC, destinado a ser el club de una ciudad futurista en construcción, juega por ahora sus partidos en la ciudad de Tabuk.

Al igual que otros cuatro equipos de la Liga profesional saudí (Al Hilal de Darwin Núñez, Al Ahli, Al Ittihad y Al Nassr), es gestionado directamente por el Fondo Soberano de Inversión (FIP) del reino.

1548164073524.webp Neom, megaproyecto urbano en Arabia Saudita Facebook: Neom

El FIP fue uno de los principales patrocinadores del Mundial de Clubes y accionista de su emisora, la plataforma británica DAZN, que adquirió los derechos exclusivos de ese torneo por unos mil millones de dólares.

https://www.bbc.com/mundo/articles/cy0ldm9v3x0o The Line es una parte central del megaproyecto saudita Neom. Shutterstock

El técnico y los fichajes que hizo Neom

El francés Christophe Galtier, ganador de la liga de su país en el pasado como entrenador de Lille y París Saint-Germain, donde dirigió a Lionel Messi, fichó el pasado 5 de julio como nuevo entrenador del Neom SC, club recién ascendido a la élite de la liga de Arabia Saudita

1665053452189.webp Christophe Galtier y Messi AFP

"Estoy muy contento por formar parte de este nuevo proyecto saudita y de unirme a una de las mejores ligas del mundo", dijo en inglés el técnico, en un vídeo difundido en la cuenta de X del club.

Galtier (58 años) anunció a finales de mayo su salida del Al Duhail catarí.

Su prestigio como entrenador lo ganó en su país, Francia, donde entrenó al Saint-Etienne y al Lille principalmente. Con ese último equipo fue campeón de la Ligue 1 en 2021 y repitió título nacional con el PSG en 2023.

Galtier solo estuvo una temporada en el banco de los parisinos, la 2022-2023. Fue reemplazado por el español Luis Enrique, actual entrenador del equipo de la capital francesa, al que ha hecho campeón de Europa este año.

El club también anunció en julio el fichaje del arquero polaco Marcin Bulka, ex Niza.

lacazette-2.webp @Arsenal

En el plantel hay otros exjugadores de la Ligue 1 como el atacante francés Alexandre Lacazette, que finalizó contrato con Lyon, de 34 años, pasó diez años de su carrera en el club francés (2010 a 2017 y 2022 a 2025), con el que marcó 201 goles en 391 partidos. También jugó durante cinco años en el Arsenal de Londres, de 2017 a 2022.

También están en el equipo el volante defensivo marfileño Amadou Koné, procedente del Reims francés, y el mediocampista ofensivo argelino Saïd Benrahma.