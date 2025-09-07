Tras ser otra vez campeón con Bahia, el club está a punto de hacer la venta más grande de su historia con Luciano Rodríguez

Luciano Rodríguez celebra un nuevo gol para Bahia que les dio un nuevo título en Brasil

Luciano Rodríguez convirtió un nuevo gol y consiguió este sábado a la noche su segundo título con su club, Bahía de Brasil, tras golear 5-0 a Confianca y conseguir la Copa del Nordeste, por lo que los bahienses consiguieron el pentacampeonato. En tanto, medios de ese país informan que el club está a punto de cerrar con él, la venta más grande de su historia.

Hace unos meses, los tres habían obtenido también el Torneo Bahiano.

Con su nuevo gol en esta final de vuelta, Luciano Rodríguez -quien había convertido en la ida y ahora puso el transitorio 2-0, llegó a 20 tantos desde que llegó a Bahia, y es el número 13 de la temporada.

Vale resaltar que el futbolista otra vez quedó afuera de la citación de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya en la actual fecha FIFA de setiembre, en la que la celeste clasificó al Mundial 2026.

Según informa este domingo el diario brasileño O Globo, Bahia está muy cerca de realizar la mayor venta de su historia con Luciano Rodríguez.

El club Neom, recientemente ascendido a la Saudi Pro League, la liga saudita, que juega Darwin Núñez con Al-Hilal, ofreció 22 millones de euros (US$ 25,8 millones) por el delantero uruguayo, y la tendencia es que la negociación se concrete pronto.