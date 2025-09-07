Dólar
El Observador / Fútbol / TORNEO CLAUSURA

Nacional vs Racing EN VIVO: Pablo Peirano confirmó el equipo con un solo cambio, Ignacio Suárez por Luis Mejía

Nacional recibe a Racing en el Gran Parque Central en el último partido sin hinchas, tras la sanción que sufrió por los incidentes del último clásico

7 de septiembre 2025 - 16:04hs
Christian Oliva, Maximiliano Gómez y Emiliano Ancheta

Christian Oliva, Maximiliano Gómez y Emiliano Ancheta

FOTO: L. Carreño

EN VIVO

Nacional enfrenta a Racing a partir de la hora 18.00 en el Gran Parque Central en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscan seguir en lo más alto de la Tabla Anual y no perder sus chances en este Clausura.

Las estadísticas completas del partido

El calentamiento de Maximiliano Gómez

G0RWwH7WgAAJ6LI

Trascendente triunfo de Progreso

En un partido con aire a final por el descenso, Progreso le ganó 3-2 a Miramar Misiones. Después del partido de Nacional y Racing la fecha se completará con Montevideo City Torque vs Liverpool.

Felipe Carballo se lesionó en la MLS

Felipe Carballo, uno de los jugadores que siempre está en el radar de Nacional, sufrió rotura de ligamentos de rodilla.

Así jugará Racing ante Nacional

G0RP_h0WAAAoSAX
Así jugará Nacional contra Racing

Con respecto al equipo que goleó 3-0 a River Plate hay un solo cambio: Ignacio Suárez por Luis Mejía.

G0RNwHeWkAAqdSf

Nacional jugará de camiseta celeste

Mirá la camiseta que Nacional estrenará este domingo. Racing jugará de casaca de alternativa color negra.

Luis Mejía ausente en el arco de Nacional

Por convocatoria a la selección de Panamá, Luis Mejía no estará en el arco de Nacional. Su lugar lo ocupará Ignacio Suárez. Mirá sus números en esta nota.

Gonzalo Carneiro volvió a la convocatoria

Tras superar una molestia lesión en un dedo del pie, que le generó una importante inflamación, Gonzalo Carneiro vuelve a estar a la orden en Nacional. Por lesión, quedó afuera nuevamente Nicolás "Ojito" Rodríguez.

G0QVo9XXUAAw45U

Nacional cumple su último partido de suspensión

Debido a los graves incidentes que su barra generó en el clásico de la final del Torneo Intermedio, en el Estadio Centenario, Nacional cumple este domingo su cuarto y último partido de suspensión para sus hinchas en partidos como locatario. Recordá en esta nota el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

Por dónde ver Nacional vs Racing

Mirá los detalles para el partido de esta tarde.

Posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual

Embed

