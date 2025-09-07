Nacional enfrenta a Racing a partir de la hora 18.00 en el Gran Parque Central en partido correspondiente a la sexta fecha del Torneo Clausura. Los tricolores buscan seguir en lo más alto de la Tabla Anual y no perder sus chances en este Clausura.
Nacional vs Racing EN VIVO: Pablo Peirano confirmó el equipo con un solo cambio, Ignacio Suárez por Luis Mejía
Nacional recibe a Racing en el Gran Parque Central en el último partido sin hinchas, tras la sanción que sufrió por los incidentes del último clásico