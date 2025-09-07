Nacional vs Racing EN VIVO: Pablo Peirano confirmó el equipo con un solo cambio, Ignacio Suárez por Luis Mejía

Live Blog Post

Nacional cumple su último partido de suspensión

Debido a los graves incidentes que su barra generó en el clásico de la final del Torneo Intermedio, en el Estadio Centenario, Nacional cumple este domingo su cuarto y último partido de suspensión para sus hinchas en partidos como locatario. Recordá en esta nota el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol.