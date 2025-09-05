El probable equipo de Nacional: mirá las bajas y el regreso que tendrá Pablo Peirano para recibir a Racing

Gonzalo Carneiro en la práctica de este jueves en el Gran Parque Central

Nacional ultima los detalles para recibir a Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 este domingo a las 18:00 en el Gran Parque Central, el último de los encuentros sin público por la sanción de los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

El entrenador Pablo Peirano trabajó en la semana en la conformación del equipo, con una práctica este jueves en el Parque, y todo indica que tendrá la base que jugó y le ganó a River Plate el pasado fin de semana.

En el encuentro ante los de Sayago los tricolores estrenarán su nueva camiseta celeste .

Las bajas en Nacional

Nacional tendrá la baja obligada en el arco de Luis Mejía, quien está convocado por la selección de Panamá para jugar por las Eliminatorias al Mundial 2026.

En su lugar atajará Ignacio Suárez, el habitual golero suplente de los albos.

Además, Juan Cruz De los Santos, quien se sintió en la previa del partido ante River Plate, tampoco estará a la orden al no recuperarse a tiempo.

Por su baja, todo indica que Nicolás Lodeiro seguirá como titular en el once.

La vuelta de Gonzalo Carneiro

La gran novedad en Nacional es la vuelta de Gonzalo Carneiro a la convocatoria, quien se espera que esté en el banco de suplentes y tenga minutos.

El probable equipo de Nacional

El probable equipo de Nacional será con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Christian Oliva y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.