El probable equipo de Nacional: mirá las bajas y el regreso que tendrá Pablo Peirano para recibir a Racing

El entrenador Pablo Peirano trabajó en la semana en la conformación del equipo, con una práctica este jueves en el Gran Parque Central

5 de septiembre 2025 - 14:06hs
Gonzalo Carneiro en la práctica de este jueves en el Gran Parque Central

Nacional

Nacional ultima los detalles para recibir a Racing por la sexta fecha del Torneo Clausura 2025 este domingo a las 18:00 en el Gran Parque Central, el último de los encuentros sin público por la sanción de los incidentes en la final del Torneo Intermedio.

El entrenador Pablo Peirano trabajó en la semana en la conformación del equipo, con una práctica este jueves en el Parque, y todo indica que tendrá la base que jugó y le ganó a River Plate el pasado fin de semana.

La nueva camiseta celeste de Nacional 2025
Luis Suárez apronta la zurda para convertir un golazo en el clásico Nacional-Peñarol
NACIONAL

El recuerdo de Nacional para Luis Suárez y su gol ante Peñarol en el Gran Parque Central al cumplirse tres años

Luis Mejía con la selección de Panamá por Eliminatorias
ELIMINATORIAS

La situación de Luis Mejía con la selección de Panamá que apenas pudo empatar con el modesto Surinam por Eliminatorias, previo al partido que se perderá con Nacional

Las bajas en Nacional

Nacional tendrá la baja obligada en el arco de Luis Mejía, quien está convocado por la selección de Panamá para jugar por las Eliminatorias al Mundial 2026.

Nacional Progreso campeonato intermedio 2025/Ignacio Suárez

En su lugar atajará Ignacio Suárez, el habitual golero suplente de los albos.

Además, Juan Cruz De los Santos, quien se sintió en la previa del partido ante River Plate, tampoco estará a la orden al no recuperarse a tiempo.

Nacional Progreso, campeonato clausura 2025, Nicolás Lodeiro

Por su baja, todo indica que Nicolás Lodeiro seguirá como titular en el once.

La vuelta de Gonzalo Carneiro

La gran novedad en Nacional es la vuelta de Gonzalo Carneiro a la convocatoria, quien se espera que esté en el banco de suplentes y tenga minutos.

G0BkJBDXMAASi09

El probable equipo de Nacional

El probable equipo de Nacional será con Ignacio Suárez; Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán y Diego Romero; Christian Oliva y Luciano Boggio; Lucas Villalba, Nicolás Lodeiro, Nicolás López y Maximiliano Gómez.

Nacional Pablo Peirano Racing

