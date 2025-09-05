Tras el episodio de su escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders, mirá por qué está Luis Suárez en Uruguay

Luis Suárez y su hijo Benjamín estuvieron en la práctica de Deportivo LSM

Luis Suárez se encuentra en Uruguay y luego de lo que fue el episodio del domingo pasado a la noche, cuando tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami, 3-0 contra Seattle Sounders, este viernes visitó al plantel del equipo que regentean con Lionel Messi, Deportivo LSM, de la Divisional D del fútbol uruguayo.

El exdelantero de la selección uruguaya llegó en las últimas horas a Uruguay.

Como informó Referí, al finalizar ese partido, jugado en Seattle , jugadores de ambos equipos protagonizaron un altercado que tuvo provocaciones, empujones, insultos, recriminaciones y algún intercambio de golpes .

Suárez se enojó con el jefe de seguridad de Seattle Sounders, Gene Ramirez , se acercó y lo escupió en la cara en un hecho que le reportó críticas de todas partes del mundo .

Este jueves, previo al partido en el que Uruguay clasificó al Mundial 2026 tras golear a Perú 3-0 por las Eliminatorias, el delantero pidió disculpas en un comunicado.

"Fue un partido de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", comenzó escribiendo.

Y continuó: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club que tampoco merece verse afectado por algo así".

A su vez, luego del triunfo y clasificación de Uruguay a un nuevo Mundial, Luis Suárez felicitó al equipo.

Tras el partido, señaló: “¡Buena banda! Felicitaciones”, con un corazón celeste.

Suárez visitó al plantel de Deportivo LSM

Luis Suárez concurrió este viernes con sus dos hijos varones, Benjamín y Lautaro, a ver la práctica de Deportivo LSM, el equipo que regentea con Lionel Messi y que debutó el sábado pasado con una victoria sobre Amazonas por 2-0.

Este sábado, su equipo jugará como visitante, pero en su predio ante Rincón FC a la hora 11, con televisación de AUFTV.

A su vez, aprovechó unos días libre en Inter Miami, para volver a Uruguay con su familia.

"Hoy tuvimos visitas", escribieron desde Deportivo LSM.

