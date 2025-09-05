Dólar
DIVISIONAL D

Tras el episodio de su escupitajo a un funcionario de Seattle Sounders, mirá por qué está Luis Suárez en Uruguay

El delantero uruguayo disfruta de unos días libre en Inter Miami y se encuentra en Uruguay

5 de septiembre 2025 - 16:36hs
Luis Suárez y su hijo Benjamín estuvieron en la práctica de Deportivo LSM

Luis Suárez se encuentra en Uruguay y luego de lo que fue el episodio del domingo pasado a la noche, cuando tras perder la final de la Leagues Cup con Inter Miami, 3-0 contra Seattle Sounders, este viernes visitó al plantel del equipo que regentean con Lionel Messi, Deportivo LSM, de la Divisional D del fútbol uruguayo.

El exdelantero de la selección uruguaya llegó en las últimas horas a Uruguay.

Como informó Referí, al finalizar ese partido, jugado en Seattle, jugadores de ambos equipos protagonizaron un altercado que tuvo provocaciones, empujones, insultos, recriminaciones y algún intercambio de golpes.

Bentancur y Valverde en un partido contra Chile
ELIMINATORIAS

La dura sanción de FIFA que recibió Chile, el próximo rival de la selección uruguaya por Eliminatorias

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Este jueves, previo al partido en el que Uruguay clasificó al Mundial 2026 tras golear a Perú 3-0 por las Eliminatorias, el delantero pidió disculpas en un comunicado.

"Fue un partido de mucha tensión y frustración, donde apenas terminó el partido pasaron cosas que no tendrían que haber pasado, pero eso no justifica la reacción que tuve. Me equivoqué y lo lamento sinceramente", comenzó escribiendo.

Y continuó: "No es la imagen que quiero dar ni frente a mi familia, que sufre por mis errores, ni frente a mi club que tampoco merece verse afectado por algo así".

A su vez, luego del triunfo y clasificación de Uruguay a un nuevo Mundial, Luis Suárez felicitó al equipo.

Tras el partido, señaló: “¡Buena banda! Felicitaciones”, con un corazón celeste.

Suárez visitó al plantel de Deportivo LSM

Luis Suárez concurrió este viernes con sus dos hijos varones, Benjamín y Lautaro, a ver la práctica de Deportivo LSM, el equipo que regentea con Lionel Messi y que debutó el sábado pasado con una victoria sobre Amazonas por 2-0.

Este sábado, su equipo jugará como visitante, pero en su predio ante Rincón FC a la hora 11, con televisación de AUFTV.

A su vez, aprovechó unos días libre en Inter Miami, para volver a Uruguay con su familia.

"Hoy tuvimos visitas", escribieron desde Deportivo LSM.

Aquí se puede ver el posteo del club:

suarez
Luis Suárez y sus hijos varones fueron a ver la práctica de Deportivo LSM

Temas:

Luis Suárez Lionel Messi Inter Miami Leagues Cup Deportivo LSM

