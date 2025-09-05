Peñarol volvió este viernes a los entrenamientos de cara al partido de este sábado a la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo contra Plaza Colonia por la sexta fecha del Torneo Clausura, el cual lidera, y en el que busca otros tres puntos para seguir arriba y también a tiro en la Tabla Anual. Por su parte, Ignacio Ruglio, su presidente, recibió la buena noticia de que terminó su sanción del Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y podrá volver a ver a su equipo.
La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, ya se apronta para el partido ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura