La alegría de Ignacio Ruglio por la buena noticia que recibió para el partido de Peñarol ante Plaza Colonia por el Torneo Clausura

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol Foto: Leonardo Carreño.

Peñarol volvió este viernes a los entrenamientos de cara al partido de este sábado a la hora 18 en el Estadio Campeón del Siglo contra Plaza Colonia por la sexta fecha del Torneo Clausura, el cual lidera, y en el que busca otros tres puntos para seguir arriba y también a tiro en la Tabla Anual. Por su parte, Ignacio Ruglio, su presidente, recibió la buena noticia de que terminó su sanción del Tribunal de Ética de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), y podrá volver a ver a su equipo.

Mientras Diego Aguirre sigue trabajando en los 11 titulares que enfrentarán a los colonienses, el mandamás de los aurinegros tiene vía libre para retornar a las canchas.

La sanción que había recibido Ruglio Como informó Referí, el Tribunal de Ética de la AUF, sancionó a Ruglio por 30 días luego de la denuncia de la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (Audaf) hacia él, debido a expresiones que entendieron que rozaban la moral de los jueces.

La denuncia de Audaf se basó en varios estados de WhatsApp que publicó el titular aurinegro semanas atrás.

Los 30 días se cumplieron y finalmente, luego de una nueva sanción del presidente de Peñarol por parte del citado Tribunal de Ética, podrá concurrir este sábado al Estadio Campeón del Siglo a ver a los carboneros contra Plaza Colonia.