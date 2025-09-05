Dólar
El Observador / COLOMBIA

El festejo diferente y a la distancia de Washington Aguerre por la clasificación de la selección uruguaya al Mundial 2026

El arquero uruguayo celebró el pasaje de Uruguay al Mundial 2026 desde Colombia

5 de septiembre 2025 - 15:03hs
Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín

Washington Aguerre en una práctica con Independiente Medellín

La selección uruguaya consiguió la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 tras golear 3-0 a Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias y pudo disfrutar de una gran noche este jueves en el Estadio Centenario. Por su parte, el arquero ex Peñarol, Washington Aguerre, vivió intensamente la clasificación desde Colombia.

El compromiso que queda, será solo para terminar el fixture y la celeste visitará el martes a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, que viene de ser goleado 3-0 por Brasil en Maracaná, y ya está eliminado del Mundial.

Bentancur y Valverde en un partido contra Chile
ELIMINATORIAS

La dura sanción de FIFA que recibió Chile, el próximo rival de la selección uruguaya por Eliminatorias

Darwin Núñez y el 2-0 a Argentina ante Dibu Martínez
SELECCIÓN URUGUAYA

Los tres jugadores que vuelven en la selección uruguaya y el que quedó suspendido para el partido del martes ante Chile que cierra las Eliminatorias

Washington Aguerre celebró en Medellín

El pasado 3 de agosto, el exarquero de Peñarol, Washington Aguerre, se lesionó el hombro en una práctica, por lo que debería esperar por una recuperación extensa.

El pasado martes, el propio golero subió a sus redes que estaba de alta y mostró cómo se entrenaba con todo para el regreso.

Aguerre volvió a una convocatoria el pasado miércoles, cuando derrotaron como locales 2-1 a Fortaleza por la Copa Colombia y clasificaron con Independiente Medellín a cuartos de final, aunque no fue titular.

Este jueves, tras esa clasificación, vivió a la distancia la de Uruguay al Mundial 2026.

En su apartamento de Medellín, colgó una bandera uruguaya en el balcón, por la celeste.

Aquí se puede ver su posteo:

aguerre
La celebraci&oacute;n de Washington Aguerre en Medell&iacute;n, Colombia, por la clasificaci&oacute;n de Uruguay al Mundial 2026

La celebración de Washington Aguerre en Medellín, Colombia, por la clasificación de Uruguay al Mundial 2026

