El festejo diferente y a la distancia de Washington Aguerre por la clasificación de la selección uruguaya al Mundial 2026

La selección uruguaya consiguió la clasificación al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026 tras golear 3-0 a Perú por la penúltima fecha de las Eliminatorias y pudo disfrutar de una gran noche este jueves en el Estadio Centenario. Por su parte, el arquero ex Peñarol, Washington Aguerre , vivió intensamente la clasificación desde Colombia.

El compromiso que queda, será solo para terminar el fixture y la celeste visitará el martes a Chile en el Estadio Nacional de Santiago, que viene de ser goleado 3-0 por Brasil en Maracaná, y ya está eliminado del Mundial.

En esa última fecha de las Eliminatorias, Chile afrontará una nueva sanción de FIFA por "discriminación y abuso racista" en el compromiso ante Argentina, por lo que el aforo del estadio será reducido a la mitad.

Washington Aguerre celebró en Medellín

El pasado 3 de agosto, el exarquero de Peñarol, Washington Aguerre, se lesionó el hombro en una práctica, por lo que debería esperar por una recuperación extensa.

El pasado martes, el propio golero subió a sus redes que estaba de alta y mostró cómo se entrenaba con todo para el regreso.

Aguerre volvió a una convocatoria el pasado miércoles, cuando derrotaron como locales 2-1 a Fortaleza por la Copa Colombia y clasificaron con Independiente Medellín a cuartos de final, aunque no fue titular.

Este jueves, tras esa clasificación, vivió a la distancia la de Uruguay al Mundial 2026.

En su apartamento de Medellín, colgó una bandera uruguaya en el balcón, por la celeste.

