El Observador / Fútbol Internacional / COLOMBIA

La alegría de Washington Aguerre por volver a una convocatoria de Independiente Medellín luego de un mes sin jugar

Washington Aguerre estaba de alta, pero aún no sabía cuándo iba a regresar a las canchas luego de un mes sin jugar y fue confirmado por la Copa Colombia

3 de septiembre 2025 - 14:05hs
Washington Aguerre celebró un nuevo triunfo de Independiente Medellín de visitante en la Liga Colombiana

Washington Aguerre celebró un nuevo triunfo de Independiente Medellín de visitante en la Liga Colombiana

Washington Aguerre volvió a una convocatoria para disputar un partido con su club, Independiente Medellín, que lo informó en sus redes sociales. El uruguayo retorna luego de un mes a las canchas, tras haber sufrido una dura lesión en uno de sus hombros.

Aguerre vuelve a las canchas

Independiente Medellín publicó este miércoles en sus redes, el plantel convocado por el técnico para el próximo partido.

Después de un mes de recuperación de su lesión en uno de sus hombros, Washington Aguerre recibió la alegría de que vuelve a estar en la lista.

Será para el partido de vuelta por la Copa Portugal contra Fortaleza, que se disputará este miércoles a la hora 21.30 uruguaya en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín.

En la ida, en la cual no participó Aguerre y jugaron como visitantes, empataron 0-0.

Washington Aguerre Independiente Medellín Colombia

