El Observador / Fútbol / PEÑAROL

Mirá por qué aún no hubo acuerdo en la renovación de Maximiliano Silvera con Peñarol

Peñarol sigue haciendo un esfuerzo para estirar el vínculo con Maximiliano Silvera, pero todavía no se llegó a un acuerdo; aquí los detalles

3 de septiembre 2025 - 12:51hs
Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera

Emanuel Gularte y Maximiliano Silvera

Foto: Leonardo Carreño

Peñarol volvió a entrenar este miércoles en Los Aromos de cara a lo que será el partido contra Plaza Colonia por la sexta fecha del Torneo Clausura que se disputará este sábado a la hora 18 y en el que los carboneros se juegan puntos muy importantes en ambas tablas. En tanto, pensando en el futuro, todavía no se llegó a un acuerdo para la renovación de Maximiliano Silvera.

El equipo de Diego Aguirre quedó como líder del certamen luego de terminada la quinta fecha, y sigue a tiro de su archirrival, Nacional en la Tabla Anual.

No hubo acuerdo aún por la renovación de Maximiliano Silvera

Desde hace más de un mes que Peñarol trabaja en la renovación de Maximiliano Silvera y de Pedro Milans.

Como informó Referí, los cinco consejeros del oficialismo, más Fernando Jacobo, votaron a favor de la renovación del contrato, mientras que los restantes cinco, Evaristo González, Guillermo Varela, Santiago Sánchez (los tres representados por suplentes) y Rodolfo Catino, lo hicieron por la negativa. Edgardo Novick no concurrió y no tuvo suplente.

El nuevo vínculo con Nacho Sosa es por tres años, con un aumento salarial y una cláusula de salida, que regirá desde enero de 2026, de US$ 3 millones y que, como ya se informó en Referí, es más que probable que el futbolista se vaya a Red Bull Bragantino de Brasil tras no haber podido irse ahora, cuando el club brasileño lo pretendía.

Con respecto al goleador Maximiliano Silvera, quien con su golazo de cabeza contra Racing el pasado domingo, llegó a 10 tantos en lo que va de la temporada, aún no hubo acuerdo.

20250524 Haibrany Ruiz Díaz y Maximiliano Silvera Peñarol, Plaza Colonia. Torneo Intermedio 2025. Foto: Leonardo Carreño
Haibrany Ruiz Díaz y Maximiliano Silvera

Haibrany Ruiz Díaz y Maximiliano Silvera

Según informaron fuentes del club aurinegro a Referí, el delantero entiende que la oferta que hizo Peñarol no es satisfactoria aún desde el punto de vista económico y pretende una mejora.

A su vez, los mismos consultados sostienen que ya se han mejorado los números primarios, pero sigue sin haber acuerdo.

Peñarol admite que la cifra que ya se subió, es el tope que le puede ofrecer. Si bien la situación avanza, porque siguen las conversaciones, aún no se cerró al 100%.

Este miércoles, el presidente Ignacio Ruglio, sobre ese tema, dijo en Sport 890: "Peñarol está haciendo el esfuerzo por Maxi Silvera. Las negociaciones a veces llegan a un límite. Hay un límite hasta el cual el club te valora. Cuando estás en una negociación, también hay que evaluar qué mensaje estás dando".

Sobre la renovación de Pedro Milans, todo está aún más quieto y por ahora no hubo avances, según dijeron a Referí desde Peñarol.

Peñarol Maximiliano Silvera Los Aromos Ignacio Sosa Pedro Milans Torneo Clausura Tabla Anual Plaza Colonia

