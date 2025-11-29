Dólar
El Observador / Copa Libertadores / CUARTA COPA

Flamengo se convirtió en el primer equipo brasileño tetracampeón de la Copa Libertadores: así quedó la tabla de ganadores

Con esta copa, Flamengo superó a San Pablo, Santos, Gremio, Palmeiras, Nacional y Olimpia, que tienen tres Libertadores, y alcanzó a Estudiantes y River Plate

29 de noviembre 2025 - 21:20hs
Jorginho y Pedro celebran la obtención de la cuarta Copa Libertadores de Flamengo

Con esta copa, el "Mengao" se convirtió en el primer equipo brasileño en obtener cuatro copas Libertadores, junto a las ediciones 1981, 2019 y 2022, algo que también buscaba Palmeiras, que ganó las copas de 1999, 2020 y 2021.

Hasta hoy, ambos equipos compartían el primer lugar de brasileños más ganadores de la copa junto a San Pablo (1992, 1993 y 2005), Santos (1962, 1963 y 2011) y Gremio (1983, 1995 y 2017).

Internacional y Cruzeiro ganaron la competición en dos ocasiones, mientras que Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo y Vasco da Gama son los brasileños que tienen una sola Libertadores.

Así quedó la lista de ganadores de la Copa Libertadores tras la victoria de Flamengo

Con su cuarta copa, Flamengo empató la línea de Estudiantes, que ganó las copas de 1968, 1969, 1970 y 2009, y River Plate, que obtuvo las ediciones de 1986, 1996, 2015 y 2018.

La lista es encabezada por Independiente, que ganó siete Libertadores. Detrás está Boca Juniors, con seis, y Peñarol cierra el podio con cinco.

Detrás de los tetracampeones, San Pablo, Santos, Gremio, Nacional y Olimpia también tienen tres trofeos en sus vitrinas.

Además de Internacional y Cruzeiro, Atlético Nacional también cuenta con dos copas.

Los siguientes equipos tienen una Libertadores: Fluminense, Atlético Mineiro, Corinthians, Botafogo, Vasco da Gama, Colo Colo, Once Caldas, Argentinos Juniors, San Lorenzo, Racing, Vélez y Liga de Quito

