El mismo rival, el mismo objetivo: Uruguay busca la clasificación al Mundial 2026 ante Perú, al que justamente le ganó para lograr el pasaporte para Qatar 2022

Los celestes que clasificaron a Qatar 2022 contra Perú @Uruguay

La selección uruguaya se apronta para afrontar el primer partido de esta doble fecha FIFA de setiembre este jueves a la hora 20,30 en el Estadio Centenario enfrentando a Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el que con tan solo un empate o una victoria, conseguirá la clasificación. Esto es una especie de déjà vu mundialista, ya que para la anterior Copa del Mundo, Qatar 2022, fue justo ante este rival que obtuvo el pasaporte.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

El técnico Marcelo Bielsa presentó la novedad de que dos hermanos gemelos, Pablo y Mateo Alcoba, quienes han practicado como sparrings de Uruguay.

Una nota de Referí de este martes, informó sobre tres partidos que marcaron la historia entre Uruguay y Perú.

BRASIL A Ancelotti le preguntaron por Maracaná y su repuesta fue directa a la final de 1950 que Uruguay le ganó a Brasil: "No es una buen recuerdo para ustedes"; mirá el video

BOCA JUNIORS Miguel Ángel Russo fue internado: así está la salud del entrenador de Boca Juniors

Para el pasado Mundial al que clasificó la selección uruguaya, Qatar 2022, justo el encuentro que le dio el pasaporte a dicha Copa del Mundo, fue ante los peruanos.

Y para ser fieles a la historia, el combinado celeste, entonces dirigido por Diego Alonso, sufrió bastante para ganar solo por 1-0 con un gol de Giorgian De Arrascaeta cuando terminaba el primer tiempo.

Aquella jornada del 24 de marzo de 2022, Uruguay formó con Sergio Rochet; Ronald Araujo, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez.

En el transcurso del segundo tiempo ingresaron Edinson Cavani, Lucas Torreira, Damián Suárez y Maximiliano Gómez, estos dos últimos, hoy jugadores de Peñarol y Nacional, respectivamente.