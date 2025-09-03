El mismo rival, el mismo objetivo: Uruguay busca la clasificación al Mundial 2026 ante Perú, al que justamente le ganó para lograr el pasaporte para Qatar 2022

La selección uruguaya se apronta para afrontar el primer partido de esta doble fecha FIFA de setiembre este jueves a la hora 20,30 en el Estadio Centenario enfrentando a Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el que con tan solo un empate o una victoria, conseguirá la clasificación. Esto es una especie de déjà vu mundialista, ya que para la anterior Copa del Mundo, Qatar 2022, fue justo ante este rival que obtuvo el pasaporte.
