Dólar
Compra 38,80 Venta 41,30

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Selección / ELIMINATORIAS

El mismo rival, el mismo objetivo: Uruguay busca la clasificación al Mundial 2026 ante Perú, al que justamente le ganó para lograr el pasaporte para Qatar 2022

Los dirigidos por Marcelo Bielsa están a un paso de lograr el tan ansiado anhelo de conseguir la clasificación al Mundial 2026, y busca que sea ante Perú, el mismo rival, y con el mismo objetivo, ante el que logró el pasaporte a Qatar 2022

3 de septiembre 2025 - 12:23hs
Los celestes que clasificaron a Qatar 2022 contra Perú
Los celestes que clasificaron a Qatar 2022 contra Perú @Uruguay

La selección uruguaya se apronta para afrontar el primer partido de esta doble fecha FIFA de setiembre este jueves a la hora 20,30 en el Estadio Centenario enfrentando a Perú por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, en el que con tan solo un empate o una victoria, conseguirá la clasificación. Esto es una especie de déjà vu mundialista, ya que para la anterior Copa del Mundo, Qatar 2022, fue justo ante este rival que obtuvo el pasaporte.

Miguel Ángel Russo
BOCA JUNIORS

Miguel Ángel Russo fue internado: así está la salud del entrenador de Boca Juniors

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa antes de Brasil vs Chile
BRASIL

A Ancelotti le preguntaron por Maracaná y su repuesta fue directa a la final de 1950 que Uruguay le ganó a Brasil: "No es una buen recuerdo para ustedes"; mirá el video

Para el pasado Mundial al que clasificó la selección uruguaya, Qatar 2022, justo el encuentro que le dio el pasaporte a dicha Copa del Mundo, fue ante los peruanos.

Y para ser fieles a la historia, el combinado celeste, entonces dirigido por Diego Alonso, sufrió bastante para ganar solo por 1-0 con un gol de Giorgian De Arrascaeta cuando terminaba el primer tiempo.

Aquella jornada del 24 de marzo de 2022, Uruguay formó con Sergio Rochet; Ronald Araujo, Diego Godín, José María Giménez, Mathías Olivera; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Luis Suárez y Darwin Núñez.

En el transcurso del segundo tiempo ingresaron Edinson Cavani, Lucas Torreira, Damián Suárez y Maximiliano Gómez, estos dos últimos, hoy jugadores de Peñarol y Nacional, respectivamente.

Temas:

selección uruguaya Uruguay Estadio Centenario Perú FIFA Marcelo Bielsa Mundial 2026

Seguí leyendo

Las más leídas

Pablo Alcoba y su gemelo, Mateo Alcoba, fueron llamados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya
SELECCIÓN URUGUAYA

¿Quiénes son los hermanos gemelos Pablo y Mateo Alcoba citados por Marcelo Bielsa como sparrings de la selección uruguaya?

Trabajador de Tenfield en un partido del fútbol uruguayo
DERECHOS DE TV

Informe solicitado por abogado de Tenfield afirma que la exoneración tributaria a la AUF no alcanza a la explotación de derechos del fútbol

Edison Flores de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay   
ELIMINATORIAS

Eliminatorias: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Uruguay vs Perú en el que la celeste se juega la clasificación al Mundial 2026

Mohamed Salah y Darwin Núñez
INGLATERRA

El gran gesto de Mohamed Salah en defensa de Darwin Núñez y Luis Díaz por un posteo en el que se le faltó el "respeto" a sus excompañeros de Liverpool; mirá lo que dijo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos