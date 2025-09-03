A Ancelotti le preguntaron por Maracaná y su repuesta fue directa a la final de 1950 que Uruguay le ganó a Brasil: "No es una buen recuerdo para ustedes"; mirá el video

A Carlo Ancelotti le preguntaron por Maracaná y recordó la final de 1950

Carlo Ancelotti , el entrenador italiano de la selección brasileña, recordó el “Maracanazo” de Uruguay a Brasil en la final del Mundial de 1950 en la conferencia de prensa de este miércoles, cuando le preguntaron por el estadio Maracaná, donde recibirán a Chile este jueves por las Eliminatorias.

“La primera memoria que tengo de Maracaná no es una buena memoria para ustedes, ya lo sé”, le dijo Ancelotti a los periodistas brasileños.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa antes de Brasil vs Chile

“Yo recuerdo cuando me hablaban del partido de la final de 1950 y no quiero recordarla ahora”, agregó el italiano.

Luego, tuvo elogios para el mítico escenario de Río de Janeiro. “Maracaná siempre ha sido el estadio más importante en la historia del fútbol mundial”, señaló.

Brasil vs Chile en Maracaná

Ya clasificado al Mundial de 2026, Brasil enfrentará el jueves a Chile en la penúltima jornada de la eliminatoria sudamericana con futbolistas como Lucas Paquetá o el prometedor João Pedro bajo la lupa del seleccionador Carlo Ancelotti.

La doble fecha final ante Chile, en Rio de Janeiro, y Bolivia, el próximo martes en los 4.150 metros sobre el nivel del mar de El Alto, es una gran oportunidad para que Ancelotti evalúe piezas que se estrenan en su ciclo, iniciado en junio.

Carlo Ancelotti en conferencia de prensa antes de Brasil vs Chile

"La idea que tengo es conocer nuevos jugadores", dijo el italiano al anunciar su convocatoria.

En ella no figuran Vinícius Júnior, a quien dio descanso, ni Neymar, cuya esperada reaparición con la camiseta verdeamarela tras casi dos años de ausencia sigue posponiéndose.

Banco de pruebas

Cuando los pentacampeones mundiales sienten "saudade" por legendarios 9 como Romário o Ronaldo, João Pedro y Kaio Jorge, ambos de 23 años, entran en los planes para competir con Richarlison.

João Pedro suma dos goles y dos asistencias en la naciente temporada de la Premier League con el Chelsea, equipo en el que debutó con honores en el Mundial de Clubes: fue decisivo rumbo al campeonato con tantos en las semifinales y la final.

"Anotar mi primer gol (con la Seleção) es un momento con el cual vengo soñando (...). Sé que está cada vez más cerca", dijo el atacante de los Blues el viernes en conferencia de prensa.

Kaio Jorge, en tanto, es el goleador del Brasileirão con 15 dianas para el Cruzeiro. "Clasificados, pero cuando se juega para Brasil siempre tienes que pensar en ganar", dijo el ariete de La Raposa en declaraciones divulgadas por la Confederación Brasileña de Fútbol.

En zona de volantes, Paquetá tiene una ventana para reaparecer tras ser absuelto por presuntos amaños de partidos en Inglaterra y arrancar con tres dianas la campaña con el West Ham.

El misterio Neymar

No solo hay novedades: también la ocasión para ratificar a futbolistas que brillaron en los primeros partidos premundialistas de Ancelotti.

Son casos como el del veterano mediocentro Casemiro y el central Alexsandro Ribeiro, claves para que Brasil mantuviese imbatido su arco en un empate 0-0 con Ecuador y una victoria 1-0 ante Paraguay que valió el boleto a la Copa del Mundo.

Brasil ocupa el tercer lugar con 25 puntos, detrás de la campeona mundial Argentina (1º, con 35) y Ecuador (2º, también con 25, pero mejor diferencia de gol).

En la cuenta regresiva, la Canarinha perdió a varios convocados por lesión, entre ellos el atacante Matheus Cunha y los laterales Vanderson y Alex Sandro.

Festejo de Neymar en Santos Festejo de Neymar en Santos Santos

Y luego está el misterio de Neymar. Máximo goleador histórico de la selección brasileña con 79 anotaciones, Neymar jugó el último de sus 128 partidos como internacional en octubre de 2023.

Se esperaba su retorno, pero Ancelotti dijo que "un pequeño problema" de lesión lo impidió.

El astro le llevó la contraria el domingo tras un empate 0-0 del Santos con el Fluminense en la liga brasileña: "Me quedé fuera por opción técnica, no tiene nada que ver con mi condición física".

"Es la opinión del entrenador y la respeto", subrayó.

Borrón y cuenta nueva

Sin opciones de ir al Mundial, el colista Chile cierra el capítulo de la llamada Generación de Oro que ganó la Copa América en 2015 y 2016.

Viejas figuras como Arturo Vidal, Alexis Sánchez o Gary Medel estarán ausentes en el Maracaná (00H30 GMT del viernes).

"Ninguno de ellos va a poder estar en (el Mundial de) 2030. El próximo evento que tiene la selección es (la Copa América de) 2027, por lo tanto, estamos viendo eso", justificó el martes Nicolás Córdova, seleccionador interino tras la salida del argentino Ricardo Gareca.

Una de las bazas para sorprender es la vuelta del internacional chileno nacido en Inglaterra, Ben Brereton.

Alineaciones probables:

Brasil: Alisson - Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos - Bruno Guimarães, Casemiro - Estêvão, Raphinha, Gabriel Martinelli - João Pedro. DT: Carlo Ancelotti.

Chile: Lawrence Vigouroux - Fabián Hormazábal, Paulo Díaz, Benjamín Kuscevic, Gabriel Suazo - Darío Osorio, Felipe Loyola, Lucas Assadi, Rodrigo Echeverría, Alexander Aravena - Ben Brereton. DT: Nicolás Córdova.