Polémica en Brasil: Neymar expuso a Carlo Ancelotti y confesó por qué no fue convocado en la fecha FIFA

Explotó la polémica en Brasil en las últimas horas entre Neymar y Carlo Ancelotti , en la previa del inicio de la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas , teniendo en cuenta que el crack del Santos no integra la lista de convocados para los compromisos.

En una convocatoria un tanto sorpresiva, Ancelotti no incluyó a Vinicius, Rodrygo y Neymar en la misma, este último por molestias físicas según justificó el entrenador italiano en conferencia de prensa.

El extécnico del Real Madrid reveló qué necesita Ney para estar en la lista de la próxima Copa del Mundo: "Tuvo un problema físico la última semana. No precisamos probarlo, todo el mundo lo conoce. Tiene que llegar a una buena condición física para ayudar al equipo a hacer las cosas lo mejor posible en la Copa del Mundo”.

No obstante, luego del empate entre el Santos y Fluminense por 0-0 por la fecha 21 del Brasileirao, el delantero expuso y contradijo el motivo que dio Ancelotti: "Si me quedé fuera es por decisión técnica, nada tiene que ver mi condición física, es una decisión del entrenador. Lo respeto, estoy fuera y ahora me tocará apoyar a la Selección" manifestó Neymar.

"Fue un edema muscular, algo incómodo, pero nada grave. Si no, no hubiese jugado hoy ni contra Bahía el otro día. Me van a venir bien todos los entrenamientos con mi equipo estos días para recuperarme", agregó el ex futbolista del PSG y Barcelona.

This handout picture released by the Brazilian Football Confederation (CBF) shows the new Brazilian football team head coach Carlos Ancelotti (L) talking with CBF president Samir Xaud as he arrives at the Galeao International Airport in Rio de Janeiro, Br Neymar expuso a Ancelotti AFP

Hace un par de semanas, Neymar rompió una fuerte racha negativa ya que fue la primera vez en tres años que pudo jugar seis partidos consecutivos, aunque aun así, las molestias físicas han estado presentes en su retorno al Santos.

La selección brasileña marcha en la tercera posición de la tabla y ya selló su clasificación al Mundial. En esta fecha FIFA, recibirá en el estadio Maracaná a Chile el próximo jueves 4 de septiembre a las 21:30 horas, y después volverá a la acción el martes 9, cuando tendrá que desafiar a la altura y enfrentar a Bolivia en La Paz, en el estadio Municipal De El Alto a las 20:30.